Švicarji pričakovano odpravili Beloruse; Nemčija do prve zmage

9. maj 2018 ob 16:15,

zadnji poseg: 9. maj 2018 ob 19:23

Köbenhavn - MMC RTV SLO

Hokejisti Švice so dobili tekmo 4. kroga skupine A letošnjega SP-ja elitne divizije proti Belorusiji. Zmagali so s 5:2.

Švicarji so se tako na najboljši način pobrali po porazu s Češko, ki je za zmago v prejšnjem krogu potrebovala kazenske strele. Belorusom tudi menjava selektorja v torek (Davea Lewisa je zamenjal Sergej Puškov) ni pretirano pomagala, čeprav so po vodilnem zadetku Švicarjev z goloma Geoffa Platta in Aleksandra Pavloviča uprizorili preobrat, a za poln izkupiček niso imeli možnosti.

Švicarsko izbrano vrsto je navdihnil Joel Vermin, ki je dosegel sploh svoja prva dva zadetka na svetovnih prvenstvih, beloruskega vratarja Mihaula Karnauhova je premagal že po minuti in 32 sekundah, drugič se je med strelce vpisal 15 sekund pred iztekom druge tretjine, ko se je po podaji Tima Meierja pred vrati najbolje znašel in plošček nekako le zbezal v mrežo za 3:2.

Švicarji so do konca tekme zadeli še dvakrat, na 4:2 je povišal Enzo Corvi, končni izid pa je po Andrighettovem strelu iz zapestja z najhitrejšim odzivom po odbitem ploščku postavil Meier.

SP elitne divizije, Köbenhavn, skupina A

4. krog:

ŠVICA - BELORUSIJA

5:2 (2:2, 1:0, 2:0)

Vermin 2., 40., Andrighetto 19., Corvi 43., Meiver 47.; Platt 6., Pavlovič 11.

Danes ob 20.15:

ŠVEDSKA - AVSTRIJA

Četrtek ob 16.15:

SLOVAŠKA - FRANCIJA

Ob 20.15:

ČEŠKA - RUSIJA

Lestvica: * x RUSIJA 3 3 0 0 0 9 ŠVEDSKA 3 3 0 0 0 9 ŠVICA 4 2 1 1 0 9 ČEŠKA 3 0 2 0 1 4 -------------------------------------- SLOVAŠKA 3 1 0 1 1 4 FRANCIJA 3 1 0 0 2 3 AVSTRIJA 3 0 0 1 2 1 BELORUSIJA 4 0 0 0 4 0 * - zmaga po podaljšku/kaz. strelih x - poraz po podaljšku/kaz. strelih

4. krog:

NEMČIJA - JUŽNA KOREJA

6:1 (1:0, 3:0, 2:1)

Draisaitl 11., Ehliz 21., 48., Hager 30., Tiffels 35., Seidenberg 53.; Radunske 58.

Danes ob 20.15:

FINSKA - DANSKA



Četrtek ob 16.15:

ZDA - LATVIJA

Ob 20.15:

NORVEŠKA - KANADA

Lestvica: * x FINSKA 3 3 0 0 0 9 ZDA 3 2 1 0 0 8 KANADA 3 2 0 1 0 7 NEMČIJA 4 1 0 2 1 5 -------------------------------------- LATVIJA 3 1 1 0 1 5 NORVEŠKA 3 0 1 1 1 3 DANSKA 3 0 1 0 2 2 JUŽNA KOREJA 4 0 0 0 4 0 * - zmaga po podaljšku/kaz. strelih x - poraz po podaljšku/kaz. strelih

