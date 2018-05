Američani v podaljšku unovčili igralca več za zmago nad Latvijo

Zvečer derbi Češka - Rusija

10. maj 2018 ob 16:10,

zadnji poseg: 10. maj 2018 ob 18:43

Herning,Köbenhavn - MMC RTV SLO

Hokejisti ZDA so se na svetovnem prvenstvu elitne divizije namučili z Latvijo. Odločitev je padla šele v podaljšku, ko je ob igralcu več na ledu zadel Cam Atkinson.

Američani so v dodatku izkoristili številčno premoč, ko je bil na klopi za kaznovane Oskars Cibulskis. Pritisnili so na latvijska vrata in ob razmerju moči na ledu 4:3 stisnili nasprotnike povsem pred njihov gol. Patrick Kane je s ploščico prišel tik pred vrata, jo nato podal Johnnyju Gaudreauju, ki je nekoliko z desne streljal. Elvis Merzlikins je ploščico odbil, a je bil na levi strani pripravljen Atkinson, ki jo je pospravil v mrežo.

V skupini B se bosta v Herningu zvečer pomerili še Norveška in Kanada, v skupini A pa bo danski prestolnici Köbenhavn zanimiv dvoboj velesil Češka – Rusija.

4. krog, skupina A, Köbenhavn:

SLOVAŠKA - FRANCIJA

3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Bondra 6., Buc 23., Čajkovsky 60.; Claireaux 34.

Ob 20.15:

ČEŠKA - RUSIJA

Že odigrano:

ŠVICA - BELORUSIJA 5:2 (2:2, 1:0, 2:0)

Vermin 2., 40., Andrighetto 19., Corvi 43., Meiver 47.; Platt 6., Pavlovič 11.

ŠVEDSKA - AVSTRIJA 7:0 (2:0, 3:0, 2:0)

Kempe 10., Janmark 18., Rakell 23., 29. Nyquist 30., Zibanejad 48., Paajarvi 54.

Lestvica: * x ŠVEDSKA 4 4 0 0 0 12 RUSIJA 3 3 0 0 0 9 ŠVICA 4 2 1 1 0 9 SLOVAŠKA 4 2 0 1 1 7 -------------------------------------- ČEŠKA 3 0 2 0 1 4 FRANCIJA 4 1 0 0 3 3 AVSTRIJA 4 0 0 1 3 1 BELORUSIJA 4 0 0 0 4 0 * - zmaga po podaljšku/kaz. strelih x - poraz po podaljšku/kaz. strelih

Skupina B, Herning:

ZDA - LATVIJA

3:2 (1:1, 1:1, 0:0) - v podaljšku

Kreider 12., White 38., Atkinson 62.; Balinskis 18., Džerinš 24.,



Ob 20.15:

NORVEŠKA - KANADA

Že odigrano:

NEMČIJA - JUŽNA KOREJA

6:1 (1:0, 3:0, 2:1)

Draisaitl 11., Ehliz 21., 48., Hager 30., Tiffels 35., Seidenberg 53.; Radunske 58.



FINSKA - DANSKA 2:3 (0:0, 1:2, 1:1)

Aho 35., Granlund 56.; Nielsen 33., Bjorkstrand 38., Hardt 59.

Lestvica: * x ZDA 4 2 2 0 0 10 FINSKA 4 4 0 0 1 9 KANADA 3 2 0 1 0 7 LATVIJA 4 1 1 1 1 6 -------------------------------------- DANSKA 4 1 1 0 2 5 NEMČIJA 4 1 0 2 1 5 NORVEŠKA 3 0 1 1 1 3 JUŽNA KOREJA 4 0 0 0 4 0 * - zmaga po podaljšku/kaz. strelih x - poraz po podaljšku/kaz. strelih

T. J.