Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.1 od 39 glasov Ocenite to novico! Risi so tudi šesto tekmo letošnjega svetovnega prvenstva končali s sklonjenimi glavami. A ta tekma je bila najpomembnejša, saj bi zmaga po rednem delu že pomenila obstanek. Foto: Reuters David Rodman je tik pred koncem prve tretjine z izjemnim strelom zabil svoj prvi gol na letošnjem svetovnem prvenstvu. Žal je bi to tudi zadnji slovenski gol na tekmi, sledila pa je tretjina, v kateri so Belorusi zabili kar štiri gole. Foto: Reuters Slovenija bo v ponedeljek ob 20.15 igrala še s Francijo, vendar nima več možnosti, da se reši izpada iz elitne skupine. Foto: Reuters Leon Draisaitl se je, potem ko je Edmonton izpadel iz končnice Lige NHL, takoj pridružil nemški reprezentanci in bil v Kölnu med najzaslužnejšimi za zmago nad Italijo s 5:1, po kateri Nemčija ohranja upe za preboj v četrtfinale. Foto: Reuters VIDEO Belorusija pahnila Sloven... Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Belorusi Slovencem za poraz v Minsku vrnili z obrestmi

Odlična prva tretjina, katastrofalna druga

13. maj 2017 ob 18:31,

zadnji poseg: 13. maj 2017 ob 22:30

Pariz - MMC RTV SLO

Hokejistom Slovenije se spet ni uspelo obdržati v elitni skupini svetovnega hokeja. Na odločilni tekmi je bila Belorusija v Parizu boljša s 5:2, potem ko je risom v drugi tretjini zabila štiri gole.

Čeprav bo Slovenija v ponedeljek igrala še s Francijo, je že jasno, da bo v predtekmovalni skupini B zadnja in da bo naslednje leto na svetovnem prvenstvu igrala med "drugoligaši". Preveč napak je bilo v obrambi v drugi tretjini, učinkoviti Belorusi pa so to znali izkoristiti. V slovenskih vratih je bil Gašper Krošelj. Končno razmerje v strelih je bilo 30:29 v slovensko korist.

Odmevi po tekmi: Selektor prevzel odgovornost za igro v obrambi



Zadela Jeglič in Rodman

Po prvi tretjini je kazalo, da bo dvoboj napet do konca. Slovenci so sicer zaostajali (v 14. minuti je po napaki Matica Podlipnika natančno meril Aleksander Pavlovič), a so hitro poskrbeli za zasuk. V 17. minuti je ob igralcu več izenačil Žiga Jeglič, ki je po strelu Roberta Saboliča odbiti plošček potisnil v mrežo, 45 sekund pred koncem prve tretjine pa je David Rodman zadrsal prek modre črte in s sijajnim strelom presenetil Kevina Lalanda.

Po odlični prvi tretjini polom v drugi

V drugi tretjini je šlo vse narobe. Že po 29 sekundah je Andrej Kosticin obšel slovenski gol in podal Jevgeniju Koviršinu, ki je bil sam pred Krošljem in mu ni bilo težko zadeti. Sredi druge tretjine je Slovenija izgubila plošček v nevtralni tretjini, kar so Belorusi kaznovali. Krošelj je prvi strel ubranil, nato je pridrsal Pavlovič in z desne strani zadel za belorusko vodstvo 3:2.

Pavlovič igralec tekme

Slovenija ni imela odgovora, v drugi tretjini je sprožila le šest strelov na gol, zadnji dve minuti pa je bila povsem izgubljena. V 39. minuti je streljal najboljši igralec tekme Pavlovič, Ilja Šinkevič je s konico palice ploščku spremenil smer gibanja, kar je presenetilo Krošlja, saj mu je šel plošček med nogami. 17 sekund pred koncem druge tretjine je v gneči pred slovenskim golom zadel Andrej Stas.

Belorusi so tako Slovencem za poraz v Minsku (lani jeseni si je Slovenija z zmago nad Belorusijo zagotovila nastop na olimpijskih igrah 2018) vrnili z obrestmi in Slovenijo premagali še petič na tekmah svetovnega prvenstva.

Herzog junak švicarske zmage

Na preostalih sobotnih tekmah izstopa zmaga Švice nad Kanado (3:2). Branilci naslova so po dveh tretjinah vodili z 2:0, a sta Fabrice Herzog in Vincent Praplan izsilila podaljšek, ki ga je po treh minutah in 40 sekundah odločil Herzog. Razmerje v strelih je bilo 45:26 v korist Kanade, ki je doživela prvi poraz na letošnjem prvenstvu.

SP v hokeju, predtekmovalna skupina B, Pariz:

SLOVENIJA - BELORUSIJA

2:5 (2:1, 0:4, 0:0)

7.100; Jeglič 17., Rodman 20.; Pavlovič 14., 30., Koviršin 21., Šinkevič 39., Stas 40.

KANADA - ŠVICA

* 2:3 (0:2, 0:0, 0:2)

O'Reilly 5., Marner 7.; Herzog 47., 64., Praplan 50.

* - v podaljšku

NORVEŠKA - FINSKA

* 2:3 (1:0, 0;2, 1:0)

Bastiansen 19.; Martinsen 60.; Hietanen 26., Honka 29., Hannikainen 62.

* - v podaljšku

Lestvica: * x KANADA 5 4 0 1 0 22:8 13 ŠVICA 5 2 2 1 0 17:10 11 ČEŠKA 5 2 2 0 1 17:9 10 FINSKA 5 2 1 1 1 15:15 9 NORVEŠKA 5 2 0 2 1 10:10 8 FRANCIJA 5 1 2 0 2 17:13 7 BELORUSIJA 6 1 0 1 4 11:24 4 SLOVENIJA 6 0 0 1 5 12:32 1 * - zmaga po podaljšku/kaz. strelih x - poraz po podaljšku/kaz. strelih



KÖLN, skupina A

LATVIJA - ZDA

3:5 (1:0, 2:3, 0:2)

Blugers 12., Daugavins 21., Cibulskis 32.; Compher 29., Bjugstad 34., Gaudreau 39., Copp 57., Larkin 59.

RUSIJA - SLOVAŠKA

6:0 (3:0, 2:0, 1:0)

Dadonov 2., 14., Mironov 20., Kučerov 23., Telegin 33., Gavrikov 56.

ITALIJA - NEMČIJA

1:4 (1:3, 0:2, 0:0)

Marchetti 5.; Ehrhoff 4., Plachta 19., Seidenberg 23., Kahun 26.

Lestvica: * x RUSIJA 5 4 1 0 0 27:5 14 ZDA 5 4 0 0 1 20:10 12 ŠVEDSKA 5 3 0 1 1 21:9 10 LATVIJA 5 3 0 0 2 11:9 9 NEMČIJA 6 2 1 1 2 16:20 9 SLOVAŠKA 5 0 1 2 2 9:18 4 DANSKA 5 0 2 0 3 9:18 4 ITALIJA 6 0 0 1 5 6:30 1 * - zmaga po podaljšku/kaz. strelih x - poraz po podaljšku/kaz. strelih

T. O.