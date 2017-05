Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Američani so na SP-ju izgubili uvodni dvoboj proti Nemčiji, nato pa nanizali šest zmag. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Četrtfinale SP-ja: ZDA - Finska 0:1; Rusija - Češka 2:0

Zvečer še Kanada - Nemčija in Švica - Švedska

18. maj 2017 ob 16:12,

zadnji poseg: 18. maj 2017 ob 17:16

Köln, Pariz - MMC RTV SLO

Na svetovnem prvenstvu elitne divizije v hokeju so na sporedu četrtfinalni obračuni. V Kölnu se pravkar merijo Američani in Finci, v Parizu pa Rusi in Čehi.

Zvečer se bosta v francoski prestolnici pomerili še Švica in Švedska, v Kölnu pa bodo gostitelji izzvali svetovne prvake Kanadčane. Aktualni svetovni podprvaki Finci so imeli v skupinskem delu kar nekaj težav in so zasedli četrto mesto. Zdaj se bodo pomerili z ZDA, ki so po zmagi nad Rusi zasedle prvo mesto v skupini A. Nemce čaka dvoboj s svetovnimi prvaki, ki so klonili le proti Kanadi v podaljšku in bili prvi v skupini B. Nemčija se je naprej prebila po zadnji tekmi, ko je bila boljša od Latvije po kazenskih strelih. Nemci so imeli točko več od petih Latvijcev.

Tudi Čehi so imeli nekaj priložnosti v prvi tretjini, ki pa so jo z 2:0 dobili Rusi. Povedli so v deveti minuti, ko je Sergej Plotnikov, ki je nekaj časa preigraval z leve podal na drugo stran, kjer je češka obramba pustila Dmitrija Orlova povsem samega. Ruski branilec je izkoristil veliko luknjo v nasprotnikovi obrambi, zadrsal pred vrata in pod lovilko Pavla Francouza plošček spravil v mrežo. Slabih met minut kasneje je Rusija kaznovala izključitev Jakuba Jerabka. Jevgenij Kuznecov je izza vrati podal Nikiti Kučerovu, ki je z natančnim strelom pod prečko povišal rusko prednost.

Četrtfinale, četrtek ob 16.15:

ZDA - FINSKA (Köln)

0:1 (0:0, -:-, -:-)

Rantanen 22.

RUSIJA - ČEŠKA (Pariz)

2:0 (2:0, -:-, -:-)

Orlov 9., Kučerov 14.



Ob 20.15:

KANADA - NEMČIJA (Köln)



ŠVICA - ŠVEDSKA (Pariz)

T. J.