Rakovec po nastopih risov: Razočaran sem, pričakovali smo več

16. maj 2017 ob 13:29

Pariz - MMC RTV SLO/STA

"Pred pol leta smo bili na tronu v Minsku, danes zapuščamo elitno divizijo, tako da se vračamo na stare tirnice," je po izpadu slovenske hokejske reprezentance s SP-ja elitne divizije dejal predsednik HZS-ja Matjaž Rakovec.

Ponedeljkovo dokončno slovo Slovenije od elitne skupine je v živo v Parizu spremljal tudi predsednik Hokejske zveze Slovenije Rakovec. Ta je bil sicer v Franciji, tako kot igralci in vodstvo, razočaran po sedmih porazih in izpadu v nižji rang tekmovanja, a je prepričan, da se bodo Slovenci hitro vrnili med najboljših 16 na svetu.

"Tako kot vsi fantje in strokovni štab sem razočaran, pričakovali smo več, vsaj obstanek, ampak to je šport. Pred pol leta smo bili na tronu v Minsku, danes zapuščamo elitno divizijo, tako da se vračamo na stare tirnice," je v pogovoru s sedmo silo med zadnjo tekmo na SP-ju za Slovence proti gostiteljem Francozom dejal predsednik domače zveze.

Prepričan o vrnitvi v elitno druščino

"Verjetno vsak udarec oziroma neuspeh potegne za sabo spremembe. Mislim, da samo na dobro. Imamo dobro bazo, fantje, ki so ostali doma, sicer res niso tako izkušeni. Drugo leto nas čaka zanimivo tekmovanje skupine B, verjetno v Budimpešti, in prepričan sem, da tudi vrnitev v elitno skupino," je dejal Rakovec. Prvenstvo divizije I bo verjetno v Budimpešti, za kandidaturo so se prijavili Poljaki in Madžari, na Poljskem je bilo prvenstvo že lani, tako da so najbolj verjetni kandidati Madžari.

Predsednik HZS-ja je še dejal, da se bodo lobiranje in akcije za nasprotnike v pripravah na naslednja velika tekmovanja (prvo bodo olimpijske igre v Južni Koreji) začele šele na kongresu krovne zveze IIHF-ja v Kölnu konec tedna, kjer bo sodeloval tudi direktor zveze Dejan Kontrec. Takrat se bodo dogovorili o pripravljalnih tekmah in tekmecih.

Slabi rezultati vplivajo na psiho

Vzdušja v ekipi ni želel preveč ocenjevati: "Zanesljivo je po teh porazih padlo. Nekateri so skupaj že od prvega aprila, in to se je poznalo. Slabi rezultati vplivajo na psiho, a mislim, da kakšnih pretresov ni. Stvari so normalne, kot vedno," je pojasnil Rakovec. "Če selektor pove, da ni zadovoljen, bo verjetno sam pri sebi in kje drugje naredil spremembe, da bo rezultat boljši. Mi na zvezi pa sledimo željam, ki jih bo vodstvo predstavilo. Ni predvidena drastična sprememba, mora pa vsak videti, kaj je narobe in kaj narediti naprej," je dodal o morebitnih spremembah, povezanih s člansko reprezentanco.

DP-ja bo konec že pred OI-jem

Poleg vročih tem, povezanih s SP-jem in reprezentanco, pa se je dotaknil tudi klubskega tekmovanja; po številnih težavah ljubljanskega kluba, ki so pripeljale do tega, da v naslednji sezoni Slovenija ne bo imela več nobenega predstavnika v najmočnejšem regionalnem tekmovanju, bosta zdaj v naslednji sezoni dva slovenska kluba, Olimpija in Jesenice, igrala skupaj v isti ligi AHL, močno pa nameravajo pri HZS-ju okrepiti tudi državno prvenstvo, poskrbeti za resen koledar s trdnimi termini, obenem pa v razširjeno tekmovanje povabiti še klube iz Hrvaške in Srbije. "Večina stvari je že pripravljenih. Državno prvenstvo naj bi se končalo že pred olimpijskimi igrami, mednarodno tekmovanje pa po igrah. A osnovna ideja je, da bi že konec februarja imeli državnega prvaka v hokeju," je Rakovec razkril smele načrte, ki naj bi v zadnjih letih močno podcenjeno državno prvenstvo spet obudili.

In za konec je Rakovec optimistično odgovoril še na vprašanje, ali bo Slovenija čez dve leti spet med elito: "Bo!"

