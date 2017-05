Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Naslednje leto bodo slovenski hokejisti igrali svetovno prvenstvo divizije I na Madžarskem. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Risi bodo za vrnitev med elito igrali v Budimpešti

Nasprotniki Italija, Kazahstan, Madžarska, Poljska in Velika Britanija

19. maj 2017 ob 14:28

Köln - MMC RTV SLO/STA

Mednarodna hokejska zveza je na letnem kongresu v Kölnu določila prireditelje največjih turnirjev za naslednje leto. Slovenci bodo za vrnitev med najboljše igrali na turnirju divizije I v Budimpešti.

Risi, ki so letos v Parizu izpadli iz elite, se bodo v skupini A pomerili z Italijo, Kazahstanom, Madžarsko, Poljsko in Veliko Britanijo. Turnir v madžarski prestolnici bo na sporedu med 22. in 28. aprilom. IIHF je določil tudi prireditelja SP 2021, ki ga bosta skupaj pripravili Latvija in Belorusija. Protikandidat so bili Finci, ki jim je zmanjkal le en glas.

Dve tekmovanji je dobila tudi Slovenija, ki bo od 9. do 15. decembra 2017 na Bledu gostila svetovno prvenstvo divizije I v kategoriji igralcev do 20 let. Mladi risi se bodo pomerili z vrstniki iz Italije, Litve, Norveške, Poljske in Ukrajine. Od 7. do 13. aprila pa bo leta 2018 na Bledu svetovno prvenstvo za ženske divizije II, kjer bodo v skupini A ob Sloveniji igrale hokejistke iz Avstralije, Mehike, Nizozemske, Severne Koreje in Velike Britanije.

Reprezentanca mladih risov do 18 let bo, po osvojitvi prvega mesta na domačem svetovnem prvenstvu pretekli mesec na Bledu, od 2. do 8. aprila 2018 nastopila na svetovnem prvenstvu U18 divizije I v Rigi, kjer bodo v skupini A nasprotniki Danska, Kazahstan, Latvija, Nemčija in Norveška.

Udeleženci kongresa so potrdili tudi predlog širitve ženske elitne divizije z dosedanjih osem na deset članic, zaradi katere v letošnji in prihodnji sezoni v nižjih divizijah ne bo nazadovanj zadnjeuvrščenih reprezentanc.

T. J.