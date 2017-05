SP elitne divizije - finale: Kanada - Švedska 1:1

Rusi niso še enkrat dovolili preobrata

21. maj 2017 ob 20:45,

zadnji poseg: 21. maj 2017 ob 22:26

Köln - MMC RTV SLO

V finalu svetovnega prvenstva elitne divizije se merijo hokejisti Kanade in Švedske. V Lanxess Areni v Kölnu Kanadčani lovijo že tretji zaporedni naslov.



V sobotnih polfinalnih tekmah so bili Kanadčani že v precejšnjih težavah, a jim je uspelo zaostanek z 0:2 nadoknaditi in na koncu so s tremi zadetki v zadnjih šestih minutah premagali Ruse s 4:2. Manj razburljiv je bil drugi polfinale, saj so Švedi premagali Fince s 4:1.



Rusi niso še enkrat dovolili preobrata

Hokejisti Rusije so osvojili bronasto medaljo, v malem finalu so s 5:3 premagali Finsko. Rusi so začeli sijajno. Z dvema zadetkoma Nikite Guseva (eden je bil dosežen z igralcem manj), enim Vladimirja Tkačova in golom Bogdana Kiseleviča so v 29. minuti vodili s 4:0. Namesto Joonasa Korpisala, ki je dvoboj začel, je med vratnici stopil Harri Sateri in Finci so se začeli vračati. Po golih Mikke Rantanena, Mikke Lehtonena in Veli-Mattija Savinainena pa so bili v 46. minuti le še pri zaostanku 3:4.

Še preden so Finci tvegali vse in iz vrat potegnili vratarja že več kot tri minute pred koncem, so Rusi dosegli peti gol. Lanskim srebrnim Fincem ni več uspelo zadeti in morali so se sprijazniti s četrtim mestom.

Rusija je pod vodstvom selektorja Olega Znaroka osvojila štiri medalje na zadnjih petih SP-jih. Leta 2014 je zmagala, leta 2015 je bila srebrna, zdaj pa dvakrat zaporedoma bronasta. Finci so ostali brez medalje, potem ko so v letih 2014 in 2016 izgubili veliki finale.

Finale, Köln, danes ob 20.45:

KANADA - ŠVEDSKA

1:1 (0:0, 0:1, -:-)

O'Reilly 42.; Kruger 40.





Za tretje mesto:

RUSIJA - Finska

5:3 (1:0, 3:1, 1:2)

Gusev 7., 28., Tkačov 22., Kiselevič 29., Kučerov 49.; Rantanen 40., Lehtonen 42., Savinainen 46.



Polfinale:

KANADA - Rusija

4:2 (0:0, 0:2, 4:0)

Scheifele 41., Mackinnon 56., O'Reilly 57., Couturier 59.; Kuznjecov 33., Gusev 35.



ŠVEDSKA - Finska

4:1 (1:1, 2:0, 1:0)

Edler 2., Klingberg 25., Nylander 35., Nordström 54.; Kemppainen 5.

A. G.