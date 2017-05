SP v hokeju: Kanada - Rusija 1:2

Pred dvema letoma Kanada v finalu zmagala s 6:1

20. maj 2017 ob 14:17,

zadnji poseg: 20. maj 2017 ob 17:05

Köln - MMC RTV SLO

V prvem sobotnem polfinalu svetovnega prvenstva v hokeju se v Kölnu merita supersili Kanada in Rusija, zvečer pa sledi še skandinavski obračun Finske in Švedske.

Potem ko so Rusi postali svetovni prvaki v letih 2008, 2009, 2012 in 2014, je sledilo obdobje dveh kanadskih zmagoslavij. Kanada ima tako letos priložnost, da letos tretjič zapored osvoji zlato medaljo, kar je uspelo le še Čehom (1999-2001).

Precej svež je še spomin na zadnje medsebojno srečanje najuspešnejših reprezentanc v zgodovini SP-jev, ko je pred dvema letoma v finalu prvenstva v Pragi Kanada Ruse razbila s 6:1.

Kuznjecov in Gusev zadela za vodstvo

Kljub hokeju visokega ritma in nekaj priložnostim na obeh straneh se mreži v prvi tretjini nista zatresli. Prvi gol je padel v 33. minuti, ko je celotna ruska peterka izigrala Kanadačne, tako da je Jevgenij Kuznjecov na desni vratnici ostal sam in poslal plošček v nebranjeni del mreže. Malo kasneje je bil pri Kanadi izključen Wayne Simmonds, kar so Rusi znali kaznovati. Vadim Šipačjov je z desne strani podal na levo, kjer Nikita Gusev ploščka ni najbolje zadel, a dovolj dobro, da ga je za vratnico spravil za hrbet Calvina Pickarda. Razmerje strelov je bilo 23:19 za Ruse.

Kanada je zadnji del začela na najboljši možni način, saj je Mark Scheifele že po 17 sekundah matiral Andreja Vasilevskega. Kanadčani so imeli na ledu igralca več. Nate Mackinnon je podal v sreidno, kjer je Scheifele podstavil palico in presenetil Vasilevskega.

SP v hokeju, polfinale

Danes ob 15.15:

KANADA - RUSIJA

1:2 (0:0, 0:2, -:-)

Scheifele 41.; Kuznjecov 33., Gusev 35.



Ob 19.15:

FINSKA - ŠVEDSKA

Finale (Köln) bo v nedeljo ob 20.45.

Svetovni prvaki v zadnjih 20 letih:

1997 Helsinki: Kanada

1998 Zürich: Švedska

1999 Oslo: Češka

2000 St. Peterburg: Češka

2001 Köln: Češka

2002 Göteborg: Slovaška

2003 Helsinki: Kanada

2004 Praga: Kanada

2005 Dunaj: Češka

2006 Riga: Švedska

2007 Moskva: Kanada

2008 Quebec/Halifax: Rusija

2009 Bern: Rusija

2010 Köln: Češka

2011 Bratislava: Finska

2012 Helsinki/Stockholm: Rusija

2013 Stockholm/Helsinki: Švedska

2014 Minsk: Rusija

2015 Praga/Ostrava: Kanada

2016: Moskva/St. Petersburg: Kanada

T. O., A. V.