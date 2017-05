Tičar: Zelo me jezi, da nismo zmagali na nobeni tekmi

Muršak, Sabolič in Kranjc najboljši risi na prvenstvu

15. maj 2017 ob 23:55

Pariz - MMC RTV SLO/STA

Ko so slovenski hokejisti na uvodni tekmi osvojili veliko točko proti Švici, si je bilo kar težko predstavljati, da na naslednih šestih srečanjih ne bodo osvojili nobene več. Razočaranje po porazu proti Franciji z 1:4 je bilo veliko.

Za najboljšega igralca zadnje tekme je bil zasluženo izbran vratar Matija Pintarič, najboljša trojica prvenstva iz slovenskih vrst pa je Jan Muršak, Robert Sabolič in Aleš Kranjc.

"Pred zadnjo tekmo smo vedeli, da oboji igramo le za čast. Ritem je bil dober, imeli smo nekaj priložnosti, a je v drugi tretjini Francija znala zadržati plošček v naši tretjini, dosegli so gol z igralcem več. Potem so hitro dosegli še en gol, mi pa smo se trudili in skušali znižati. Vratar Huet je dobro opravil svoje delo, s samo enim golom pa je težko kaj doseči," je pojasnil selektor Nik Zupančič, ki je še dodal, da se je veliko naučil v letošnji sezoni.

Rok Tičar je težko skril veliko razočaranje: "Dobra tekma, dobro smo se pripravili, čeprav je bilo že proti Belorusiji vsega konec. Borili smo se, a smo bili znova prekratki. Francozi so realizirali svoje priložnosti, tako da je to en grenak konec nastopanja v tej skupini. Po soboti je bilo veliko razočaranje, a smo profesionalci, treba je bilo odigrati do konca. Dali smo vse od sebe, a smo žal spet izgubili."

"Zelo me jezi, da nismo zmagali na nobeni tekmi. Mislim, da smo se dobro pripravili na top prvenstvo. Imel sem dober občutek, a se nam ni izšlo," je še dodal Tičar.

Robar: Plošček enostavno ni šel v gol

"Karkoli drugega kot resen pristop bi bilo nepošteno, tako do nas samih kot do navijačev, ki so še v Parizu. Imeli smo lepše priložnosti, a plošček enostavno ni šel v gol. Imeli so majhno prednost, nam pa enostavno ni šlo, da bi prišli nazaj v tekmo," je poudaril Mitja Robar.

Mušič: Če bi zadel iz kazenskega strela, bi lahko naredili kaj več

Aleš Mušič je zapravil kazenski strel v 17. minuti: "Potihoma smo upali na kakšen boljši rezultat, a žal ni šlo. Trener je ponavljal, da moramo biti profesionalci do konca in s tem smo se seveda strinjali. Skušali smo odigrati kar najbolje. Mislim, da je bilo kar v redu. Žal nisem zadel kazenskega strela, če bi, bi lahko naredili kaj več."

Henderson: Tekmo smo posvetili Huetu

Selektor Francije Dave Henderson je bil zelo zadovoljen: "Vsakič, ko igramo s Slovenijo, je težko. Ima dobre igralce, ki so sposobni zadevati, mi pa imamo Cristobala Hueta. Tekmo smo posvetili prav njemu. Končuje izjemno kariero, ob določenih trenutkih nas je rešil in na srečo nam je stekel 'power play'. Naredili smo nekaj napak, a je moštvo pokazalo dušo in srce."

A. G.