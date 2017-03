Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! St. Louis je dosegel pomembno zmago v boju za končnico. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

St. Louis pobegnil Los Angelesu za tri točke

Do konca rednega dela še 17 tekem

8. marec 2017 ob 08:55

New York - MMC RTV SLO

Hokejisti St. Louisa, neposredni tekmeci Los Angelesa v boju za končnico, so na gostovanju z 2:1 premagali vodilno ekipo zahoda Lige NHL Minnesoto in Kraljem pobegnili za tri točke.

St. Louis je v vodstvo v 11. minuti popeljal David Perron, na 2:0 pa je v 52. minuti povišal Vladimir Tarasenko. Častni zadetek za Minnesoto je enajst sekund pred koncem dosegel Mikko Koivu.

St. Louis se je utrdil na osmem mestu, zadnjem, ki še vodi v končnico. Oba z Los Angelesom imata po 65 odigranih tekem, Bluesi pa so zbrali tri točke več. Do konca rednega dela je še 17 tekem.

V kanadskem obračunu sta Vancouver in Montreal odigrala podaljšek, v katerem so z 2:1 slavili gostje. Odločilni gol je dosegel Paul Byron.

Druga od tekem, ki se ni končala po rednem delu, je bil dvoboj med Anaheimom in Nashvilom. Junak zmage domačih racmanov je bil Patrick Eaves, ki se je soigralcem pridružil šele nedavno, a je že v četrti tekmi postal mož odločitve. Najprej je v rednem delu pomagal z dvema podajama, pri kazenskih strelih pa je bil edini uspešni strelec za končnih 4:3.

COLUMBUS - NEW JERSEY 2:0

BUFFALO - PHILADELPHIA 3:6

TORONTO - DETROIT 3:2

FLORIDA - NY RANGERS 2:5

MINNESOTA - ST. LOUIS 1:2

COLORADO - CAROLINA 3:1

EDMONTON - NY ISLANDERS 1:4

VANCOUVER - MONTREAL * 1:2

ANAHEIM - NASHVILLE ** 4:3

* - v podaljšku; ** - kazenski streli



Tekme 8. marca:

BOSTON - DETROIT

DALLAS - OTTAWA

WINNIPEG - PITTSBURGH

