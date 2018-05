Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.8 od 6 glasov Ocenite to novico! Švedski hokejisti so se znesli nad Američani, ki v polfinalu za uvrstitev v sklepno tekmo turnirja niso imeli niti najmanjših možnosti. Foto: Reuters Takole je Viktor Arvidsson načel ameriško mrežo. Foto: Reuters Sorodne novice Risi bodo elito lovili v Astani Kanadi hokejska klasika, Švica presenetila Finsko

Švedi "povozili" Američane na poti v finale

Zvečer še obračun Kanade in Švice

19. maj 2018 ob 11:57,

zadnji poseg: 19. maj 2018 ob 16:39

Köbenhavn - MMC RTV SLO

Hokejisti Švedske so se v velikem slogu uvrstili v finale letošnjega svetovnega prvenstva elitne divizije na Danskem. V polfinalu so s kar 6:0 opravili z Američani.

To je bila za Švede že 44. zmaga nad omenjenim nasprotnikom v vseh tekmovanjih, do danes so se z izbrano vrsto Združenih držav Amerike pomerili 68-krat.

Kljub visoki zmagi Švedske pa tekma vseeno ni bila tako enostranska, kot se morda zdi na prvi pogled. Američani še zdaleč niso bili lahek nasprotnik, ki pa nikakor ni uspel ploščka spraviti za hrbet zares izjemnega vratarja Andersa Nilssona, ki je branil vse (ne)mogoče in je svojo mrežo ohranil nedotaknjeno.

Američani na prvi odmor z -1

Švedi, ki na Danskem branijo naslov svetovnih prvakov izpred leta dni, so prvi temelj za zmago položili v 15. minuti, ko je zadel Viktor Arvidsson. Hokejist, ki si kruh služi v Ligi NHL pri Nashvillu, je iz neposredne bližine plošček zabil v prazno mrežo. Američani so do odmora držali minimalni zaostanek, v drugi tretjini pa so jih Švedi popolnoma nadigrali. V 28. minuti je Magnus Pääjärvi zadel ob vratnici po odbitem strelu Mikaela Backlunda.

Švedi v 11 sekundah do dveh golov

Sledila sta dva zadetka v razmiku 11 sekund, oba sta padla v 31. minuti. Najprej je Patric Hörnqvist po Backlundovi podaji zadel iz zapestja in unovčil prednost igralca več na ledu po izključitvi Johnnyja Gaudreauja, hip zatem je prednost na 4:0 iz protinapada povišal Mattias Janmark-Nylen.

Še drugi gol Arvidssona

Američani so bili premagani, preostalo jim ni nič drugega, kot da poskusijo na vse ali nič. Iz igre so 'potegnili' vratarja, zaigrali s šestimi hokejisti na ledu, a taktika se jim ni obrestovala. 'Petarda' je odjeknila v 52. minuti, ko je prazno mrežo z drugim zadetkom na tekmi zatresel Arvidsson. Končni izid je šest minut pozneje postavil Adrian Kempe.

Polfinale:

ŠVEDSKA - ZDA

6:0 (1:0, 3:0, 2:0)

Arvidsson 15., 52., Paajarvi 28., Hornqvist 31., Janmark 31., Kempe 58.



Danes ob 19.15:

KANADA - ŠVICA



Finale (20.15) in tekma za 3. mesto (15.45) bosta v nedeljo.

R. K.