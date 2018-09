Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Aljaž Chvatal se je izkazal z dvema goloma. Foto: www.alesfevzer.com Sorodne novice Jeseničani v polfinale s kar 8:0 Dodaj v

SŽ Olimpija pričakovano v finale pokala

V drugem polfinalu Jesenice in Slavija

7. september 2018 ob 20:02

Kranj - MMC RTV SLO

Hokejisti SŽ-ja Olimpije so prvi finalisti Pokala Slovenije, potem ko so v dvorani Zlato polje v Kranju s 4:2 premagali domačo ekipo Triglava.

Zmaji so pred 230 gledalci povedli v 17. minuti, ko je Gregor Koblar matiral vratarja Maja Pelka. Anže Terlikar je s strelom pod prečko izenačil na začetku druge tretjine, dve minuti pozneje pa je Mihael Potočnik Triglavane povedel celo v vodstvo.

A zmaji so hitro zatrli apetite domačih, saj so v manj kot treh minutah zabili tri gole. Dvakrat je zadel Aljaž Chvatal, enkrat pa Miha Zajc. Zadnja dva gola so Ljubljančani dosegli ob igralcu manj. Zadnja tretjina ni postregla z zadetki. Razmerje strelov 29:23 za Olimpijo.

V drugi tekmi se bodo od 20.30 naprej merili hokejisti Sija Acronija Jesenic in Slavije.

HOKEJ NA LEDU



POKAL SLOVENIJE



KRANJ



Polfinale



SŽ OLIMPIJA - Triglav Kranj

4:2 (1:0, 3:2, 0:0)

230; Koblar 17., Chvatal 25., 27., Zajc 28.; Terlikar 21., Potočnik 23.



Danes ob 20.30:

SIJ ACRONI JESENICE - SLAVIJA JUNIOR



Finale, sobota ob 20.00

A. V.