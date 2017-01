Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Vladimir Tarasenko je dvakrat spravil plošček za hrbet Coreyja Crawforda. Foto: Reuters St. Louis in Chicago sta se pomerila na razprodanem Busch Stadiumu. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Tarasenko v 113 sekundah odločil zimsko klasiko v St. Louisu

Tekmo na prostem spremljalo 46.566 gledalcev

3. januar 2017 ob 07:33

St. Louis - MMC RTV SLO

Po Torontu in Detroitu so se na prostem v zimski klasiki pomerili tudi hokejisti St. Louisa in Chicaga. Uspešnejši so bili Bluesi, ki so pred domačimi navijači slavili s 4:1.

Junak je bil pred 46.566 navijači, ki so se zbrali na Busch Stadiumu, domovanju bejzbolske ekipe St. Louis Cardinals, Vladimir Tarasenko. "Vsakič, ko je Vladi na ledu, pomaga. Sam je sposoben preobrniti potek tekme," je o soigralcu dejal kapetan St. Louisa Alex Pietrangelo. Sicer je povedel Chicago, in že po dobri minuti igre, ko je Artemi Panarin prodrl po desni, zadrsal za gol in na modri črti našel samega Michala Kempnyja, ki je močno streljal, ploščica pa je presenetila Jaka Allena. V 28. minuti je izid izenačil Patrik Berglund, ki je bil uspešen po lepi kombinaciji z Jayem Bouwmeesterjem in Alexandrom Steenom v protinapadu.

V zadnji tretjini je stvari v svoje roke vzel Tarasenko. Izvrstni ruski napadalec je v 113 sekundah dvakrat zatresel mrežo Blackhawksov. Slabih osem minut pred koncem si je v hitrem protinapadu izmenjal dvojno podajo z Robbyjem Fabbrijem, ko pa je skušal prepustiti ploščico Joriju Lehteri, ki je drsal proti vratom, je s pomočjo drsalke Niklasa Hjalmarssona končala v golu.

Ko je bilo do konca še malenkost več kot šest minut, je Tarasenkov napad izpeljal še eno bliskovito akcijo. Fabbri in Lehtera sta bila podajalca za 18. letošnji gol Rusa, ki si je ploščico namestil z drsalko, nato pa jo s strelom iz zapestja poslal za hrbet Coreyja Crawforda. Dvome o zmagovalcu je z golom v prazno mrežo razblinil Steen. "Soigralca v napadu sta mi pri drugem zadetku pripravila lepo priložnost. To je zares pomembna zmaga za nas. Ne gre za moje zadetke, imamo zelo dobro ekipo, imamo odličnega kapetana, izvrstnega vratarja in res smo potrebovali ti dve točki, še posebej proti Chicagu," je povedal Tarasenko.

Tekme 2. januarja:

ST. LOUIS - CHICAGO 4:1

46.556; Berglund 28., Tarasenko 53., 54., Steen 59.; Kempny 2.

Zimska klasika na stadionu Busch.



NEW JERSEY - BOSTON 3:0

VANCOUVER - COLORADO 3:2

Tekme 3. januarja:

NY RANGERS - BUFFALO

WASHINGTON - TORONTO

CAROLINA - NEW JERSEY

COLUMBUS - EDMONTON

TAMPA BAY - WINNIPEG

NASHVILLE - MONTREAL

SAN JOSE - LOS ANGELES

VZHODNA KONFERENCA ATLANTSKA DIVIZIJA T Z P PK To MONTREAL CANADIENS 37 22 9 6 50 OTTAWA SENATORS 37 20 13 4 44 BOSTON BRUINS 40 20 16 4 44 TAMPA BAY LIGHTNING 38 19 15 4 42 TORONTO MAPLE LEAFS 36 17 12 7 41 FLORIDA PANTHERS 38 16 14 8 40 DETROIT RED WINGS 37 16 16 5 37 BUFFALO SABRES 36 13 15 8 34 METROPOLITANSKA DIVIZIJA COLUMBUS BLUE JACKETS 35 26 5 4 56 PITTSBURGH PENGUINS 38 25 8 5 55 NEW YORK RANGERS 39 26 12 1 53 WASHINGTON CAPITALS 36 22 9 5 49 PHILADELPHIA FLYERS 39 20 14 5 45 CAROLINA HURICANES 36 16 13 7 39 NEW JERSEY DEVILS 38 15 16 7 37 NEW YORK ISLANDERS 36 15 15 6 36 ZAHODNA KONFERENCA CENTRALNA DIVIZIJA T Z P PK To CHICAGO BLACKHAWKS 40 23 12 5 51 MINNESOTA WILD 36 23 9 4 50 ST. LOUIS BLUES 38 20 13 5 45 DALLAS STARS 38 16 15 7 39 NASHVILLE PREDATORS 36 16 14 6 38 WINNIPEG JETS 39 17 19 3 37 COLORADO AVALANCHE 37 12 24 1 25 PACIFIŠKA DIVIZIJA SAN JOSE SHARKS 37 23 13 1 47 ANAHEIM DUCKS 39 19 12 8 46 EDMONTON OILERS 38 19 12 7 45 CALGARY FLAMES 39 20 17 2 42 LOS ANGELES KINGS 37 18 15 4 40 VANCOUVER CANUCKS 39 18 18 3 39 ARIZONA COYOTES 37 11 21 5 27

T. J.