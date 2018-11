Tomaž Vnuk: Cilj je polfinale Alpske lige, želja pa polna dvorana na decembrskem derbiju

Klub deluje profesionalno

26. november 2018 ob 21:18

Ljubljana - MMC RTV SLO

Eden najboljših slovenskih hokejistov v samostojni Sloveniji Tomaž Vnuk je večino kariere preživel pri Olimpiji. Zdaj je direktor zmajev in seveda je bil po nedeljski zmagi na derbiju zelo dobre volje.

48-letni Vnuk je leta 2012 postal predsednik HK-ja Olimpija, ki se je do lani posvečal le mlajšim selekcijam. Zdaj drugo sezono igra v Alpski ligi. Letos ga je na predsedniškem mestu zamenjal Miha Butara, Vnuk pa je prevzel vlogo direktorja kluba. Krivulja se je v Tivoliju obrnila strmo navzgor. Lani so zmaji doživeli kar 13 porazov na 15 derbijih, letos pa so na vseh štirih medsebojnih srečanjih ugnali Jeseničane. Še posebej sladka je bila zmaga s 4:3 v nedeljo zvečer.

"Derbi je bil izjemno napet. Tudi Jeseničani so odigrali zelo dobro, na koncu se je tehtnica nagnila na našo stran. Na derbijih odločajo malenkosti. Vse se je obrnilo, ko so Jeseničani zadeli iz kazenskega strela. Prevzeli so pobudo in kar nekaj časa je trajalo, da smo znova dvignili Tivoli na noge. Navijači so dvignili naše fante v zadnjih minutah in dosegli so dva zadetka za zmago. V Tivoliju je bilo odlično vzdušje, moram se zahvaliti navijačem za podporo s tribun. Po dolgem času sem se v Tivoliju spomnil na derbije, ki sem jih tudi sam odigral, in seveda sem res vesel," je uvodoma poudaril Vnuk, ki se je pri 39 letih odločil za konec bogate kariere. S prehodom v funkcionarske vode ni imel težave, njegova beseda pa ima še dodatno težo.

Pred 20 leti evropski prvak s Feldkirchom

Olimpija, ki jo v letošnji sezoni uspešno vodi njegov mlajši brat Jure, je oktobra nanizala kar devet zmag zapored. Sledili so štirje porazi, pot iz krize pa so zmaji našli prav v Feldkirchu prejšnjo nedeljo. V tem mestu je Vnuk dosegel uspeh kariere. Leta 1998 sta z Nikom Zupančičem dvignila pokal za naslov evropskih prvakov.

"Imeli smo manjšo krizo v igri. Doživeli smo tudi kakšen nesrečen poraz. V Lustenauu je bil pristop ekipe vrhunski, čeprav smo izgubili z 0:3. Posledica je bila zmaga v Feldkrichu naslednji dan. Govoril sem z Nikom Zupančičem po tekmi in zavedal sem se, da je bila ta zmaga ključna za samozavest na derbiju in seveda tudi lepo vabilo za gledalce, da so prišli v tako lepem številu," je pojasnil Vnuk, ki stavi le na slovenske hokejiste, saj se zaveda, da lahko kopičenje tujih okrepitev na dolgi rok pelje v velike finančne težave.

Tudi v nedeljo ni bil zadovoljen s sodniki

Na lanskih derbijih se je trikrat glasno razjezil na sodnike. Aprila v državnem prvenstvu ga je bilo slišati vse do izhoda iz dvorane Tivoli, sicer pa slovi kot umirjen sogovornik. "Lani sem se res velikokrat jezil na sodnike. V letošnji sezoni je sojenje boljše, sploh na gostovanjih. Na včerajšnjem derbiju bi lahko bilo sojenje boljše, a raje ne bom ničesar komentiral."

Precej raje je spregovoril o odličnem obisku v Tivoliju. Njegova velika želja je, da bi bila dvorana na Celovški 25 čez štiri tedne na naslednjem derbiju polna: "Ekipa je uspešna in naša velika želja je, da bi bil Tivoli poln na naslednjem derbiju 22. decembra. Upam, da bodo obiskovalci naslednjič prišli pravočasno. Če si vstopnico zagotovijo v predprodaji, ne bodo zamudili tekme."

Klub deluje profesionalno

Marca 2008 je bil kapetan Olimpije, ki je igrala v finalu Lige Ebel in za zeleno mizo izgubila finalno serijo proti Salzburgu, potem ko je vodila že s 3:1 v zmagah. Razočaranje po tistem črnem večeru na Solnograškem je bilo ogromno. Štiri leta zatem so zmaji igrali še v polfinalu Lige Ebel, nato pa je sledil strm padec. Razmere v klubu niso bile urejene, izplačila so močno zamujala in izhoda ni bilo več. HDD Olimpija je ugasnila, Vnuk pa je začel nov projekt. Igralci so zelo zadovoljni, saj vodstvo kluba redno zagotavlja izplačila in tudi organizacijsko je na precej višji ravni.

"Klub deluje profesionalno. Imamo glavnega pokrovitelja in podporo mestne občine. Pridružujejo se tudi novi pokrovitelji. Zdaj je lažje delati v klubu. Mislim, da lahko vse skupaj še izboljšamo. Naša želja je priti med prve štiri. Če nam ne uspe, nas čaka nato še dodaten krog končnice. Prezgodaj je še za natančne napovedi, saj nismo odigrali še niti polovice rednega dela Alpske lige."

V Tivoliju je preživel veliko časa vse od svojega četrtega leta naprej. Njegov dres s številko 24 edini visi pod stropom dvorane, ki je v letošnji sezoni precej bolj polna kot lani.

A. G.