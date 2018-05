Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Rusi so v predtekmovanju izgubili s Švedsko in po kazenskih strelih s Češko. Foto: Reuters Dodaj v

TV SLO 2/MMC: Ob 16.15 hokejska klasika Rusija - Kanada

Polfinale bo v soboto, finale v nedeljo

17. maj 2018 ob 12:17

Köbenhavn - MMC RTV SLO

Na svetovnem prvenstvu eltine divizije v hokeju na ledu na Danskem so danes na sporedu četrtfinalni dvoboji. Poslastica bo obračun med Rusijo in Kanado. Prenos bo ob 16.15 na TV SLO 2 in MMC-ju.

Ob isti uri bosta igrali tudi moštvi ZDA in Češke. Večerna para sta Švedska - Latvija in Finska - Švica. Slednjega si boste lahko ogledali na TV SLO 2 in MMC-ju.

Redni del tekmovanja so brez poraza končali le branilci naslova Švedi, ki so v četrtfinalu najizrazitejši favoriti. Stavnice dajejo prednost tudi Finski in ZDA, medtem ko naj bi bilo najbolj tesno na dvoboju olimpijskih prvakov Rusov in dvakratnih svetovnih prvakov zadnjih treh let, Kanadčanov.

Polfinale bo v soboto, finale pa v nedeljo.

ČETRTFINALE



Četrtek ob 16.15:

ZDA - ČEŠKA (2)

RUSIJA - KANADA (3)

(prenos na TV SLO 2 in MMC-ju)



Ob 20.15:

ŠVEDSKA - LATVIJA (1)

FINSKA - ŠVICA (4)

(prenos na TV SLO 2 in MMC-ju)



POLFINALE, sobota ob 15.15/19.15:

ZMAGOVALEC 1 - ZMAGOVALEC 2

ZMAGOVALEC 3 - ZMAGOVALEC 4

Finale bo v nedeljo ob 20.15.

