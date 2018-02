Upanje Chicaga iz dneva v dan manjše

Hat-trick Trochecka

13. februar 2018 ob 06:06

New York - MMC RTV SLO

Hokejisti Chicaga so vse težjem položaju pri lovu na končnico, saj so bili tokrat popolnoma nemočni na gostovanju v Arizoni (6:1), kjer so doživeli šesti zaporedni poraz.

Arizona je sploh prvič v sezoni zabila šest golov, vseeno pa ostaja prikovana na zadnjem mestu Lige NHL. Med strelce se je vpisalo šest različnih hokejistov, gostitelji so prav v vsaki tretjini zabili po dva gola. Svoje je dodal Antti Raanta, ki je ustavil 37 strelov. Chicagu, ki v tem desetletju trikrat osvojil naslov, končnica beži že za deset točk.

Hat-trick Trochecka

Največ golov so videli gledalci v Edmontonu, kjer so domači Oilersi klonili pred Florido, ki je bila boljša s 7:5. S hat-trickom se je izkazal Vincent Trocheck, dva gola je dodal še Jevgenij Dadonov. Zadnja tretjina se je začela z izenačenjem 3:3, nato je Trocheck v razmiku šestih minut zabil dva gola in Panterjem zagotovil 24. zmago v sezoni.

Zmagal še Toronto

Najtesneje je bilo v Torontu, kjer so gostitelji premagali Tampo Bay s 4:3. Odločilni gol je v 45. minuti zabil James van Riemsdyk. Za poražence je dva gola prispeval William Nylander.

Tekme 12. februarja:

TORONTO - TAMPA BAY 4:3

ARIZONA - CHICAGO 6:1

EDMONTON - FLORIDA 5:7



Tekme 13. februarja:

BOSTON - CALGARY

BUFFALO - TAMPA BAY

NY ISLANDERS - COLUMBUS

PHILADELPHIA - NEW JERSEY

PITTSBURGH - OTTAWA

CAROLINA - LOS ANGELES

DETORIT - ANAHEIM

NASHVILLE - ST. LOUIS

MINNESOTA - NY RANGERS

WINNIPEG - WASHINGTON

VEGAS - CHICAGO

SAN JOSE - ARIZONA

Vzhodna konferenca: T Z P PK To TAMPA BAY LIGHTNING 56 38 15 3 79 BOSTON BRUINS 54 34 12 8 76 TORONTO MAPLE LEAFS 58 34 19 5 73 WASHINGTON CAPITALS 55 32 17 6 70 PITTSBURGH PENGUINS 57 31 22 4 66 PHILADELPHIA FLYERS 56 28 19 9 65 NEW JERSEY DEVILS 55 27 20 8 62 CAROLINA HURRICANES 56 26 21 9 61 -------------------------------------- COLUMBUS BLUE JACKETS 55 28 23 4 60 NEW YORK ISLANDERS 57 27 24 6 60 NEW YORK RANGERS 56 27 24 5 59 FLORIDA PANTHERS 53 24 23 6 54 DETROIT RED WINGS 54 22 23 9 53 MONTREAL CANADIENS 55 22 26 7 51 OTTAWA SENATORS 54 19 26 9 47 BUFFALO SABRES 56 16 30 10 42 Zahodna konferenca: VEGAS GOLDEN KNIGHTS 55 36 15 4 76 NASHVILLE PREDATORS 54 33 12 9 75 WINNIPEG JETS 56 32 15 9 73 ST. LOUIS BLUES 58 34 21 3 71 DALLAS STARS 57 33 20 4 70 SAN JOSE SHARKS 56 30 18 8 68 MINNESOTA WILD 55 30 19 6 66 CALGARY FLAMES 56 29 19 8 66 -------------------------------------- LOS ANGELES KINGS 55 30 20 5 65 ANAHEIM DUCKS 57 27 19 11 65 COLORADO AVALANCHE 55 30 21 4 64 CHICAGO BLACKHAWKS 56 24 24 8 56 EDMONTON OILERS 55 23 28 4 50 VANCOUVER CANUCKS 56 22 28 6 50 ARIZONA COYOTES 56 14 32 10 38

S. J.