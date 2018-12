Na Gazprom Areni je bil v nedeljo pravi spektakel. Foto: Reuters Dodaj v

V St. Peterburgu rekordnih 71.381 gledalcev na hokejski tekmi

Evropski rekord postavljen v Gelsenkirchnu

17. december 2018 ob 17:12

St. Peterburg - MMC RTV SLO, STA

V St. Peterburgu so v nedeljo postavili nov ruski rekord v številu gledalcev na hokejski tekmi. Obračun za pokal Channel one med Rusijo in Finsko si je na Gaszprom Areni, kjer sicer domujejo nogometaši Zenita, ogledalo kar 71.381 gledalcev.

To je bil peti največji obisk hokejskih tekem v zgodovini. Prejšnji ruski rekord je bil iz leta 1957, ko si je v Moskvi tekmo med Rusijo in Švedsko ogledalo 55.000 ljudi. Gaszprom Areno so za hokejsko tekmo nekoliko priredili, tako da je na stadion lahko prišlo več gledalcev kot na nogometno tekmo.

Rusija, olimpijski prvak, ki je seveda nastopila brez igralcev iz Lige NHL, je dvoboj dobila s 5:0, strelci golov so bili Kiril Kaprizov, Vasilij Tokranov, Nikita Nesterov, Andrej Pedan in Mihail Grigorenko.

Svetovni rekord v številu gledalcev na hokejski tekmi drži Michigan Stadium, na katerem se je decembra 2010 na lokalni tekmi univerzitetnih moštev Wolverines in Spartans zbralo 113.411 gledalcev. Na istem stadionu so leta 2010 odigrali zimsko klasiko med Detroitom in Torontom, ogledalo si jo je 105.491 ljudi.

Evropski rekord drži Veltins Arena v Gelsenkirchnu, na svetovnem prvenstvu leta 2010 se je na tekmi med Nemčijo in ZDA zbralo 77.803 obiskovalcev.

A. G.