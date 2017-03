Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Jeseničani so v soboto izločili Lusteanu v četrtfinalu Alpske lige. Zdaj jih čaka Asiago, še pred tem pa dve srečanji s Crveno zvezdo. Foto: Drago Cvetanovič Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

V torek se začenja končnica: Maribor v Tivoliju, Crvena zvezda v Podmežakli

Druge tekme bodo v četrtek, morebitne tretje pa v petek

13. marec 2017 ob 18:07

Ljubljana - MMC RTV SLO

V torek se bo začenja končnica državnega prvenstva v hokeju. Najprej bo na sporedu četrtfinale, kjer bodo igrali na dve zmagi.

Po rednem delu, v katerem so nastopala slovenska moštva in še nekaj tujih, si je najboljša šesterica zagotovila končnico, pridružila pa se bosta še najboljša slovenska kluba Olimpija in Sij Acroni Jesenice, ki v prvem delu nista nastopala.

Ljubljančani so kot člani Lige Ebel dobili štartno izhodišče 1, železarji kot člani Alpske lige pa 2. Četrtfinalni pari so Olimpija - Maribor, Sij Acroni Jesenice - Crvena zvezda, ECE Celje - MK Bled in Triglav - Playboy Slavija.

Beograjski klub bo tudi drugo tekmo igral v gosteh, že v sredo na Jesenicah, preostali klubi bodo druge tekme igrali v četrtek, ko bodo gostitelji nižjepostavljena moštva.

Če po dveh četrtfinalnih dvobojih ne bo zmagovalca, bodo odločale tretje tekme, ki bodo na sporedu v petek, znova na terenu višjepostavljenih ekip.

Polfinale DP-ja bodo zmagovalci četrtfinala igrali naslednji teden. Veliko je odvisno tudi od razpleta polfinala Alpske lige. Železarji se bodo srečali z Asiagom, prva tekma bo v soboto zvečer. Od razpleta so odvisini tudi termini finala državnega prvenstva. Finale Apslke lige se začenja 1. aprila, igrali pa bodo na štiri zmage.

Četrtfinale, prve tekme, torek ob 18.00:

ECE CELJE - MK BLED

TRIGLAV - PLAYBOY SLAVIJA

Ob 18.30:

SIJ ACRONI JESENICE - CRVENA ZVEZDA



Ob 19.15:

OLIMPIJA - MARIBOR



Igrajo na dve zmagi.



Druge tekme bodo v četrtek, razen dvoboja med Jesenicami in Crveno zvezdo, ki bo že v sredo prav tako na Jesenicah.

A. G.