Vegas še drugič v dveh dneh potolčen v New Yorku

Popoln kolaps Vegasa v zadnji tretjini

1. november 2017 ob 08:16

New York City - MMC RTV SLO

Potem ko so hokejisti Vegasa v Ligi NHL v noči z nedelje na ponedeljek visoko izgubili proti New York Islandersom (6:3), so tokrat pol ducata zadetkov prejeli še proti drugi ekipi iz New York Cityja - NY Rangersom (6:4).

Hokejisti iz Nevade so tako po petih zaporednih zmagah izgubili še drugič zapored in tretjič v sezoni, potem ko jim je pred tem edini poraz doma prizadejal Detroit (6:3). Na lestvici Pacifiške divizije zasedajo drugo mesto, s tekmo manj za vodilnim Los Angelesom, za katerega igra Anže Kopitar, zaostajajo za tri točke.

Pravzaprav je Golden Knightsom kazalo odlično. Po prvi tretjini so vodili z 1:2, prednost so do zadnje tretjine povečali na +2 (2:4), nato pa so v zadnjih 20 minutah doživeli popoln kolaps sistema in gostiteljem najprej dovolili vrnitev, nato še preobrat. Začelo se je v šesti minuti zadnjega dela srečanja, ko je power play izkoristil Chris Kreider. Slabe štiri minute pozneje je izid po podaji Mike Zibanejada izenačil Pavel Bučnevič.

Rangersi so bili v naletu, zavohali so kri, ves čas so oblegali vrata Maxima Legaca, preobrat jim je končno uspel po izključitvi Colina Millerja. Takrat so unovčili številčno prednost na ledu, Zibanejad je plošček v mrežo poslal s strelom iz zapestja z leve strani. Zmago Newyorčanov je minuto pred koncem s strelom v prazno mrežo potrdil Michael Grabner.

Liga NHL, tekme 31. oktobra:

NY RANGERS - VEGAS 6:4

DETROIT - ARIZONA 5:3

MINNESOTA - WINNIPEG 1:2

Vzhodna konferenca:

ATLANTSKA DIVIZIJA T Z P PK To TAMPA BAY LIGHTNING 13 10 2 1 21 OTTAWA SENATORS 12 5 2 5 15 TORONTO MAPLE LEAFS 12 7 5 0 14 DETROIT RED WINGS 13 6 6 1 13 BOSTON BRUINS 10 4 3 3 11 FLORIDA PANTHERS 11 4 6 1 9 MONTREAL CANADIENS 12 4 7 1 9 BUFFALO SABRES 12 3 7 2 8 METROPOLITANSKA DIVIZIJA NEW JERSEY DEVILS 10 8 2 0 16 COLUMBUS BLUE JACK. 12 8 4 0 16 NEW YORK ISLANDERS 12 7 4 1 15 PITTSBURGH PENGUINS 13 7 5 1 15 PHILADELPHIA FLYERS 12 6 5 1 13 WASHINGTON CAPITALS 12 5 6 1 11 CAROLINA HURICANES 10 4 4 2 10 NEW YORK RANGERS 13 4 7 2 10

Zahodna konferenca:

CENTRALNA DIVIZIJA T Z P PK To ST. LOUIS BLUES 13 10 2 1 21 WINNIPEG JETS 11 6 3 2 14 DALLAS STARS 12 7 5 0 14 COLORADO AVALANCHE 11 6 5 0 12 NASHVILLE PREDATORS 11 5 4 2 12 CHICAGO BLACKHAWKS 12 5 5 2 12 MINNESOTA WILD 10 4 4 2 10 PACIFIŠKA DIVIZIJA LOS ANGELES KINGS 12 9 2 1 19 VEGAS GOLDEN KNIGHTS 11 8 3 0 16 VANCOUVER CANUCKS 11 6 3 2 14 ANAHEIM DUCKS 11 6 4 1 13 SAN JOSE SHARKS 11 6 5 0 12 CALGARY FLAMES 12 6 6 0 12 EDMONTON OILERS 10 3 6 1 7 ARIZONA COYOTES 13 1 11 1 3

Tekme 1. novembra:

CHICAGO - PHILADELPHIA

EDMONTON - PITTSBURGH

VANCOUVER - NEW JERSEY

ANAHEIM - TORONTO

SAN JOSE - NASHVILLE

M. L.