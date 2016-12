Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Martin Oraže je v 46. minuti izkoristil "power play". Foto: BoBo Sorodne novice Železarji v drugi tretjini nadigrali Fasso Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Visok poraz Jeseničanov v Canazeiju

Oraže in Sotlar zadela v zadnji tretjini

29. december 2016 ob 23:00

Canazei - MMC RTV SLO

V ponedeljek so Jeseničani v Podmežakli premagali Fasso z 8:3, na domačem ledu pa so Italijani prikazali popolnoma drugačen obraz in se veselili visoke zmage (7:2).

Nik Zupančič ni mogel računati na poškodovanega Jaka Ankersta, zbolela pa sta Gašper Glavič in Luka Kraigher. Napadi so bili tako malce premešani, v vratih pa je stal Žan Us.

Fassa je imela pobudo na začetku tekme, v 7. minuti jo je kronal Devin Robert Di Diomete. Tik pred koncem uvodne tretjine je Geoffrey William Walker, ki je bil že na Jesenicah eden boljših posameznikov Fasse, povišal na 2:0.

V drugo tretjino so Jeseničani krenili odločneje, močneje in hitreje. Priložnosti ob igri z igralcem več so ostale neizkoriščene. Le nekaj sekund po vrnitvi Di Diometeja na led so železarji naredili napako pri menjavi in Faasa je napadala z igralcem več. Hitro je to priložnost unovčil Martin Castlunger za 3:0. Po pol ure je bil natančen še Jari Monterone. Jeseničanom v prvih dveh tretjinah nič ni šlo od rok, ob četrtem zadetku pa je Žana Usa v vratih zamenjal Rok Stojanovič.

Uvodne minute zadnje tretjine so bile za Jeseničane zelo slabe. V manj kot petih minutah so prejeli tri zadetke. Paolo Bustreo je že po 22 sekundah povišal na 5:0, nato pa sta Stefan Della Rovere in Castrlunger nakazala pravi polom za slovenske podprvake.

Ob izključitvi na strani domačih je Martin Oraže le izkoristil prednost igralca več in z močnim strelom malce omilil poraz. Končni izid je postavil Jure Sotlar štiri minute pred koncem. Razmerje v strelih na vrata je bilo 30:33, a so bili gostitelji precej učinkovitejši.

Naslednjo tekmo bodo Jeseničani odigrali v ponedeljek, ko gostujejo v Lustenauu.

24. krog:

FASSA - SIJ ACRONI JESENICE

7:2 (2:0, 2:0, 3:2)

870; Di Diomete 7., Walker 20., Castlunger 24., 45., Monferone 32., Butreo 41., Della Rovere 43.; Oraže 45., Sotlar 56.



BREGENZERWALD - STERZING * 1:2

RITTNER - FELDKIRCH 1:3

NEUMARKT - LUSTENAU 0:3

SALZBURG 2 - GARDENA ** 1:2

KITZBÜHEL - PUSTERTAL 2:4

ASIAGO - KAC CELOVEC 2 5:2

CORTINA - ZELL AM SEE 4:1



* - podaljšek

** - kazenski streli

Vrstni red: Rittner 68, Pustertal 62, Feldkirch 49, Jesenice 48, Lustenau 45 ...

A. G.