Washington končno pregnal demone drugega kroga

Nashville izsilil sedmo tekmo

8. maj 2018 ob 08:55

New York - MMC RTV SLO

Hokejisti Washingtona so se po dolgoletnih frustracijah uvrstili v konferenčni finale Lige NHL, potem ko so v podaljšku z 2:1 ugnali dvakratne branilce naslova iz Pittsburgha in dobili serijo s 4:2.

Junak je bil Jevgenij Kuznecov, ki je v šesti minuti podaljška odvzel plošček Sidneyju Crosbyju, v protinapadu premagal Matta Murrayja in poskrbel za prvi finale Capitalsov v 20 letih. Tri minute pred tem je napadalec Pingvinov Tom Kühnhackl z diagonalnim strelom zadel vratnico. Pittsburgh je dobil zadnjih devet od desetih obračunov v končnici proti Washingtonu, vključno s tistima v konferenčnem polfinalu v letih 2016 in 2017.

Od leta 2008 so Capitalsi štirikrat dobili tri tekme v konferenčnem polfinalu in nato klonili v sedmi tekmi. Tokrat je urok končno prekinjen in to še pred odločilnim sedmim obračunom. "Skoraj sramotno je, da smo potrebovali toliko časa za uvrstitev v finale, toda Pittsburgh je izjemna ekipa," je povedal lastnik Washingtona Ted Leonsis.

Washington je v vodstvo v 23. minuti popeljal Alex Chiasson, izenačil je Kris Letang v 33. minuti. Razmerje v strelih je bilo 30:22 v korist Capitalsov.

Edina neznanka v konferenčnih finalih ostaja na Zahodu, kjer je Nashville na gostovanju s 4:0 odpravil Winnipeg in izsili sedmo odločilno tekmo. Že v drugi minuti je Predatorje v vodstvo popeljal Viktor Arvidsson. Prednost je v 29. minuti povišal Filip Forsberg, ki je bil uspešen tudi v zadnji tretjini. Končni izid je postavil Arvidsson štiri minute pred koncem. Pekka Rinne je zaustavil vseh 34 strelov za drugo nedotaknjeno mrežo v tej končnici.

Odločilna tekma bo v noči na petek v Nashvillu.

Vzhodna konferenca, polfinale:

Pittsburgh - WASHINGTON (2:4)

* 1:2 (0:0, 1:1, 0:0)

Letang 32.; Chiasson 23., Kuznecov 66.

Obrambe: Murray 28; Holtby 21.

* - v podaljšku



TAMPA BAY - Boston (4:1)

Zahodna konferenca, polfinale:

WINNIPEG - NASHVILLE (3:3)

0:4 (0:1, 0:1, 0:2)

Arvidsson 2., 56., Forsberg 29., 46.

Obrambe: Hellebuyck 25; Rinne 34.



San Jose - VEGAS (2:4)

R. K.