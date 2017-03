Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Mikael Backlund je v podaljšku takole odločil tekmo Calgary - Detroit. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Winnipeg se je približal Los Angelesu na štiri točke

Panarin junak v Chicagu, Backlund v Calgaryju

4. marec 2017 ob 10:30

New York - MMC RTV SLO/STA

Chicago je v Ligi NHL New York Islanderse premagal z 2:1 po kazenskih strelih, Calgary pa Detroit s 3:2 po podaljšku, potem ko so gostje izenačili manj kot dve sekundi pred koncem rednega dela.

Vratar Winnipega Connor Hellebuyck je ustavil vseh 29 strelov tekmecev iz St. Louisa za zmago s 3:0, s čimer so se hokejisti Winnipega približali St. Louisu na tri točke, osmouvrščenemu na Zahodu Los Angelesu pa na štiri točke zaostanka.

"Zelo pomembna zmaga. To je tako, kot da bi dobili štiri točke, saj smo jih povsem ujeli. Vsekakor si želimo v končnico, tole je bila odlična popotnica," je bil po tekmi zadovoljen Hellebuyck. Blake Wheeler je dosegel dva gola, Bryan Little pa je dodal zadetek v nebranjena vrata 18 sekund pred koncem.

Za uspeh Chicaga je imel največ zaslug Artemi Panarin. Najprej je minuto in 14 sekund pred koncem rednega dela poskrbel za izenačenje na 1:1 in izsilil podaljške, potem pa še zadel kazenski strel.

V Calgaryju je v podaljšku, ki ga je prineslo izenačenje Tomaša Tatarja tik pred koncem, plošček v mrežo spravil Mikael Backlund. To je za Calgary šesta zaporedna zmaga.



Tekme 3. marca:

PITTSBURGH - TAMPA BAY 5:2

CAROLINA - ARIZONA 2:4



WINNIPEG - ST. LOUIS 3:0



CHICAGO - NY ISLANDERS 2:1 - po kazenskih strelih



CALGARY - DETROIT 3:2 - v podaljšku



ANAHEIM - TORONTO 5:2



Tekme 4. marca:

WINNIPEG - COLORADO

BOSTON - NEW JERSEY

NY RANGERS - MONTREAL

BUFFALO - TAMPA BAY



FLORIDA - DALLAS

OTTAWA - COLUMBUS



WASHINGTON - PHILADELPHIA

NASHVILLE - CHICAGO



LOS ANGELES - VANCOUVER

EDMONTON - DETROIT

VZHODNA KONFERENCA ATLANTSKA DIVIZIJA T Z P PK To MONTREAL CANADIENS 65 36 21 8 80 OTTAWA SENATORS 62 34 22 6 74 BOSTON BRUINS 64 33 25 6 72 METROPOLITANSKA DIVIZIJA WASHINGTON CAPITALS 63 43 13 7 93 COLUMBUS BLUE JACKETS 62 40 16 6 86 PITTSBURGH PENGUINS 63 39 16 8 86 WILD CARD NEW YORK RANGERS 64 41 21 2 84 NEW YORK ISLANDERS 63 30 22 11 71 ------------------------------------- TORONTO MAPLE LEAFS 64 28 22 14 70 FLORIDA PANTHERS 63 29 23 11 69 PHILADELPHIA FLYERS 63 30 26 7 67 TAMPA BAY LIGHTNING 63 29 26 8 66 BUFFALO SABRES 64 27 26 11 65 NEW JERSEY DEVILS 63 25 26 12 62 DETROIT RED WINGS 62 25 26 11 61 CAROLINA HURICANES 61 25 26 10 60

ZAHODNA KONFERENCA CENTRALNA DIVIZIJA T Z P PK To MINNESOTA WILD 62 41 15 6 88 CHICAGO BLACKHAWKS 64 41 18 5 87 NASHVILLE PREDATORS 64 32 23 9 73 PACIFIŠKA DIVIZIJA SAN JOSE SHARKS 63 38 18 7 83 ANAHEIM DUCKS 64 33 21 10 76 EDMONTON OILERS 64 34 22 8 76 WILD CARD CALGARY FLAMES 65 35 26 4 74 LOS ANGELES KINGS 64 31 27 6 68 ------------------------------------- ST. LOUIS BLUES 63 31 27 5 67 WINNIPEG JETS 65 29 30 6 64 DALLAS STARS 64 25 29 10 60 VANCOUVER CANUCKS 63 26 30 7 59 ARIZONA COYOTES 64 23 34 7 53 COLORADO AVALANCHE 62 17 42 3 37

M. R.