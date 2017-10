Wolf končal zmagovito serijo zmajev, uspešen niz železarjev se nadaljuje

Zmaga Jeseničanov v Cortini

7. oktober 2017 ob 20:44,

zadnji poseg: 7. oktober 2017 ob 22:33

Ljubljana - MMC RTV SLO

Hokejisti SŽ Olimpije so v 8. krogu Alpske lige izgubili z Bregenzerwaldom z 1:2 po podaljšku. Serija šestih zaporednih zmag zmajev je končana. Jeseničani so se veselili šeste zmage zapored.

Začetek srečanja pred 450 gledralci v Tivoliju je bil zelo dober za Ljubljančane, saj so izkoristili že prvi "power-play" in prek Kristjana Čepona povedli v 4. minuti. Po četrt ure igre so gostje izenačili. Na kazenski klopi je sedel Črt Snoj, prednost igralca več pa je unovčil Antti Kauppila.

Do konca rednega dela sta nato mreži mirovali, z 28 obrambami se je izkazal Robert Kristan. Bregenzerwald je do zmage prišel po minuti in 18 sekundah podaljška, ko je zadel Marcel Wolf. Gostje bodo pot v Sloveniji končali v nedeljo s tekmo na Jesenicah.

Saunders zbral kar 43 obramb v Cortini

Z odličnimi igrami nadaljujejo Jeseničani, ki so odnesli vse tri točke iz Cortine (2:4). To je bila že šesta zaporedna zmaga železarjev.

Po uvodni tretjini brez zadetkov je Tadej Čimžar že po 23 sekundah izkoristil prednost igralca več. Andrej Tavželj je v 29. minuti povišal na 0:2 prav tako ob "power playu". Domači so nato znižali, a so slovenski prvaki na odmor odšli z dvema goloma prednosti po zadetku Mihe Brusa v 39. minuti.

V zadnjem delu je Miha Logar še povišal prednost v 46. minuti, končni izid pa je postavil Diego Iori. Jeseniški vratar Clarke Saunders se je izkazal s 43 obrambami.

8. krog:

SŽ OLIMPIJA - BREGENZERWALD

* 1:2 (1:1, 0:0, 0:0)

450; Čepon 4.; Kauppila 15., Wolf 62.

* - v podaljšku

CORTINA - SIJ ACRONI JESENICE

2:4 (0:0, 1:3, 1:1)

400; Brace 38., Iori 48.; Čimžar 21., Magovac 29., Brus 39., Logar 46.

NEUMARKT - ZELL AM SEE 1:2

KAC MLADI - GARDENA 3:5

PUSTERTAL - LUSTENAU 1:2



RITTNER - KITZBÜHEL 3:1

FASSA - ASIAGO 0:3

STERZING - FELDKIRCH 1:2

Lestvica: * x RITTNER 8 6 1 0 1 20 SIJ ACRONI JESENICE 7 6 0 1 0 19 SŽ OLIMPIJA 9 6 0 1 2 19 ASIAGO 7 5 1 1 0 18 ZELL AM SEE 8 5 1 0 2 17 STERZING 7 4 1 0 2 14 CORTINA 8 4 1 0 3 14 FELDKIRCH 7 4 0 1 2 13 ... * - zmaga po podaljšku/kaz. strelih x - poraz po podaljšku/kaz. strelih

A. G.