Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.3 od 3 glasov Ocenite to novico! Naslednjo soboto bo Podmežakla znova lepo napolnjena. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

Začetek boja za naslov 7. aprila v Podmežakli

Igrali bodo na tri zmage

29. marec 2018 ob 22:32

Ljubljana - MMC RTV SLO

Finalna serija državnega prvenstva v hokeju se bo začela v soboto, 7. aprila, ob 20.00 na Jesenicah. Najboljši slovenski ekipi se bosta pomerili na tri zmage.

Železarji so v četrtfinalu Alpske lige izločili SŽ Olimpijo s 4:0 v zmagah. V letošnji sezoni so kar desetkrat ugnali Ljubljančane, ki so dobili le eno medsebojno tekmo. Prednost domačega ledu imajo branilci naslova, ki bodo v vlogi velikih favoritov. Druga tekma v Tivoliju bo 10. aprila, tretja v Podmežakli pa 12. aprila.

V sredo so Jeseničani izpadli v polfinalu Alpske lige proti Rittnu z 1:3 v zmagah, zato bo finale državnega prvenstva odigran na tri zmage. V primeru, da bi se prebili v finale Alpske lige, bi v DP-ju igrali le na dve zmagi.

Finale, prva tekma, sobota, 7. aprila, ob 20.00:

SIJ ACRONI JESENICE - SŽ OLIMPIJA



Druga tekma, torek, 10. aprila, ob 19.15:

SŽ OLIMPIJA - SIJ ACRONI JESENICE



Tretja tekma, četrtek, 12. aprila, ob 19.00:

SIJ ACRONI JESENICE - SŽ OLIMPIJA



Igrali bodo na tri zmage. Morebitna četrta tekma bo 14. aprila, peta pa 16. aprila.

A. G.