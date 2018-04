Železarje le še zmaga loči od novega naslova

Tretja morda že odločilna tekma bo v četrtek

10. april 2018 ob 19:11,

zadnji poseg: 10. april 2018 ob 21:32

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Hokejisti SIJ-a Acronija Jesenic so v drugi tekmi finala premagali SŽ Olimpijo v Tivoliju s 5:3 in so tako le še zmago oddaljeni od ubranitve naslova.

Ljubljančani so silovito krenili, kar se je hitro obrestovalo. Iz prve akcije na tekmi je Aljaž Chvatal iz bližine potisnil plošček v mrežo. Pritisk se je nadaljeval tudi v naslednjih minutah, toda Saunders ni več klonil, čeprav je bilo akcij in priložnosti pred njegovim golom veliko.

Železarji so bili v tem delu precej podrejeni, so pa nato zadeli prav v obdobju, ko so se najbolj branili. Po akciji Urbana Sodje in Tadeja Čimžarja so Jeseničani ugnali Tilna Spreitzerja in izid izenačili, kar pa domačih ni zmedlo. Še vedno so bili namreč nevarnejši.

Na začetku drugega dela se je zdelo, da so začeli gostje stvari postavljati na mesto, kjer so jih po razmerju zmag in porazov na medsebojnih tekmah v sezoni (do današnje 11-1) lahko pričakovali. Številčno prednost je izkoristil Luka Kalan. Domači pa so imeli nato še dve zaporedni prednosti igralca več in po prvi, ko kljub pritiskom niso zadeli, se je enako zdelo tudi za drugo. Toda Miha Pesjak je nato le našel pot odbitemu ploščku v mrežo in na polovici tekme je bilo spet vse odprto.

Ko so nato dvakrat v nizu Jeseničani igrali s prednostjo 5-4, je bilo vroče tudi pred Spreizterjem, enkrat ga je rešil tudi okvir vrat. A na drugi odmor bi lahko s prednostjo odšli domači, saj je Andrej Hebar najprej ob enem od nasprotnih napadov tekmecem vrnil z isto mero, plošček se je odbil od stičišča prečke in vratnice, tik pred koncem tretjine pa je imel ljubljanski napadalec še eno priložnosti, a je bil tokrat spretnejši Saunders.

Ko pa je nato Olimpija že v prvem pravem napadu v zadnji tretjini, po levi strani je prodrl Miha Zajc, spet povedla, so si domači močno povečali možnosti za podaljšanje finalnega niza. A sledil je hiter odgovor - ob naslednji številčni prednosti so gostje lepo izigrali ljubljansko obrambo, Urban Sodja je ostal povsem sam na desni strani in brez težav zadel za 3:3. Domači si še niso popolnoma opomogli, ko so gostje udarili še enkrat, tokrat ob izenačenih močeh, ter po golu Aleksandra Magovca devet minut pred koncem povedli.

Ljubljanski ekipi ni preostalo drugega kot popolno tveganje. Nekajkrat so bili blizu, že dve minuti pred koncem so potegnili vratarja iz gola, to pa so gostje kaznovali minuto pozneje in s strelom na nebranjena vrata potrdili zmago.

Naslednja, morda že odločilna tekma bo v četrtek na Jesenicah.

Druga tekma,:

SŽ OLIMPIJA - SIJ ACRONI JESENICE 0:2

3:5 (1:1, 1:1, 1:3)

1.500; Chvatal 1., Pesjak 28., Zajc 43.; Čimžar 9., Kalan 21., 60., Sodja 48., Magovac 51.

Prva tekma:

SIJ ACRONI JESENICE - SŽ OLIMPIJA

3:2 (1:0, 1:0, 1:2)

2.500; Alagić 8., 42., Pem 37.; Orehek 44., Zajc 46.

Tretja tekma, četrtek ob 19.00:

SIJ ACRONI JESENICE - SŽ OLIMPIJA

V odebeljenem tisku je izid v zmagah. Igrajo na tri zmage. Morebitna četrta tekma bo v soboto, peta pa v ponedeljek.

D. S.