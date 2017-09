Železarji dobili derbi s 3:0 za prvi pokalni naslov

Najboljša igralca tekme vratarja Saunders in Kristan

10. september 2017 ob 17:29,

zadnji poseg: 10. september 2017 ob 19:51

Celje - MMC RTV SLO

Hokejisti SIJ Acroni Jesenic so osvojili prvo lovoriko v novi sezoni, v finalu pokala so v Celju ugnali večne tekmece SŽ Olimpijo s 3:0.

V uvodni tretjini sta mreži mirovali. Nekaj več od igre so imeli železarji, ki so imeli dvakrat prednost igralca več, a ju niso znali izkoristiti. Ob koncu tretjine je bil izključen Gašper Korošec, a tudi Ljubljančanom nalet ni uspelo spremeniti v gol.

Tavželj zrežiral prvi gol

Na začetku srednje tretjine je bil pri Olimpiji izključen Matic Kralj, 50 sekund kasneje je po podaji Andreja Tavžlja Jeseničane v vodstvo popeljal Markus Piispanen. Jeseničani so drugič udarili na začetku zadnje tretjine. Od daleč je streljal Žiga Urukalo, pred vrati pa je bil najbolj priseben Jaka Šturm in podvojil prednost svoje ekipe.

Samostojna akcija Planka za piko na i

Vse dvome o zmagovalcu je v 52. minuti razblinil David Planko, ki je pri prehodu čez modro črto presenetil celotno ljubljansko obrambo in v samostojni akciji matiral Roberta Kristana.

Tavželj: Izkoristili to, kar smo delali ves avgust

"Pred tekmo smo pričakovali izenačen boj. Vemo, kaj prinaša derbi. Mogoče so se komu tresle roke. V drugi polovici smo izkoristili to, kar smo delali ves avgust. Poudarek je na hitrem hokeju, borbenosti pa ne bo zmanjkalo. Mladi fantje si upajo narediti nekaj več za svoj klub in seveda smo zelo zadovoljni z doseženim," je poudaril Andrej Tavželj, ki je dvignil pokal.

"Ne iščemo alibijev. Imeli smo priprave, kakršne smo imeli. Glave so nam malo ušle, fizika je bila v redu, mentalni del pa ... malo bolj moramo biti zbrani, preveč smo zamujali v obrambi. Imeli smo premalo pomoči v obrambnih nalogah. Sicer pa je tak turnir super, še posebej, ker je pred začetkom ligaških tekmovanj in lahko preverimo formo," je ocenil trener Ljubljančanov Andrej Brodnik.

To je bila sicer šele tretja izvedba Pokala Slovenije. Pred dvema letoma je naslov osvojila Olimpija, lani pa tekma med Olimpijo in Jesenicami ni bila odigrana.

Obe ekipi bosta v sredo začeli Alpsko ligo. Jeseničani bodo gostili Asiago, v Tivoliju pa prihaja Ritten, ki bo branil naslov.

Finale:

SŽ OLIMPIJA - SIJ ACRONI JESENICE

0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

Piispanen 23., Šturm 45., Planko 52.

Polfinale:

SŽ OLIMPIJA - TRIGLAV

4:1 (1:0, 2:0, 1:1)

Hebar 3./kazenski strel, 30., Batič 23., Pesjak 41.; Grošelj 57.



ECE CELJE - SIJ ACRONI JESENICE

3:6 (1:1, 2:3, 0:2)

Mercina 8., Ribič 31., Kastelic 32.; Kalan 13., 41., Šturm 33., Urukalo 36., Tomaževič 40., Svetina 55.

S. J.