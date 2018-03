Železarji in zmaji že ogreti za končnico

Zadnji krog rednega dela v soboto

1. marec 2018 ob 22:27

Ljubljana - MMC RTV SLO

V Alpski ligi so odigrali predzadnji krog rednega dela. SŽ Olimpija je v Tivoliju napolnila mrežo Zell am Seeja (7:0). Jeseničani so odpravili Gardeno s 6:2.

Ljubljančani, ki so si v torek zagotovili končnico, so imeli veliko premoč (streli na vrata 46:11), Tilen Spreitzer v vratih res ni imel veliko dela.

Najboljši strelec zmajev Andrej Hebar je v 6. minuti načel mrežo Avstrijcev. Gostje so zdržali uvodne pol ure, potem pa so popolnoma popustili. V 34. minuti je Janez Orehek povišal na 2:0. Tobias Dilsky je nato dobil štiriminutno kazen zaradi naleta s kolenom. Hebar je unovčil prednost igralca več v 39. minuti. Tik pred iztekom druge tretjine je zadel še Aljaž Uduč.

V zadnji tretjini je Uduč zadel še enkrat, Maks Selan je izkoristil "power play", končni izid pa je postavil Miha Pesjak 54 sekund pred koncem.

Gardena nemočna v Podmežakli

Tudi v Podmežakli ni bilo dvoma o zmagovalcu. Železarji so imeli precej več strelov (40:21) in so s 25. zmago zadržali tretje mesto na lestvici, kar pomeni, da bodo v nedeljo lahko izbirali tekmeca za četrtfinale, ki se začenja v torek.

Za Jeseničane so zadeli Luka Kraigher v prvi tretjini, Luka Kalan in David Planko v drugi, Luka Bašič, Urban Sodja in Erik Svetina v tretji tretjini. Redni del bodo izbranci Gaberja Glaviča končali v soboto v Kitzbühelu.

41. krog:

SIJ ACRONI JESENICE - GARDENA

6:2 (1:0, 2:1, 3:1)

350; Kraigher 13., Kalan 28., Planko 31., Bašič 41., U. Sodja 47., Svetina 51.; Kostner 28., Senoner 59.



SŽ OLIMPIJA - ZELL AM SEE

7:0 (1:0, 3:0, 3:0)

200; Hebar 6., 39., Orehek 34., Uduč 40., 43., Selan 59., Pesjak 60.



NEUMARKT - PUSTERTAL 1:9

SALZBURG MLADI - ASIAGO 1:5



CORTINA - RITTEN 5:3

VIPITENO - KAC MLADI 10:1

Lestvica: * x ASIAGO 39 29 3 1 6 94 RITTEN SPORT 39 25 5 3 6 88 SIJ ACRONI JESENICE 39 25 4 2 8 85 FELDKIRCH 39 21 5 3 10 76 PUSTERTAL 39 21 2 6 10 73 SŽ OLIMPIJA 39 21 3 2 13 71 SALZBURG MLADI 39 19 4 2 14 67 VIPITENO 39 19 2 5 13 66 --------------------------------------- CORTINA 39 16 3 7 13 61 BREGENZERWALD 39 18 2 3 16 61 ZELL AM SEE 40 18 2 2 18 60 LUSTENAU 39 17 3 2 17 59 KITZBUHEL 39 11 2 5 21 42 GARDENA 39 10 3 2 24 38 NEMARKT 39 4 5 3 27 25 FASSA 39 6 1 1 31 21 KAC MLADI 39 1 2 2 34 9 * - zmaga po podaljšku oz. kaz. strelih x - poraz po podaljšku oz. kaz. strelih

A. G.