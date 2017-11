Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Hokejisti SIJ Acroni Jesenic so se znesli nad mladinsko zasedboa KAC-a. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

Železarji pustošili v Celovcu, zmaji zmagali pod Rožnikom

Bašič dosegel hat-trick

22. november 2017 ob 22:11

Celovec,Ljubljana - MMC RTV SLO

Za slovensima hokejskima kluboma je uspešen večer v Alpski ligi. V 19. krogu so hokejisti SIJ Acroni Jesenic s kar 11:1 zmagali v Celovcu, SŽ Olimpija pa je z 2:0 na domačem ledu strla Pustertal.

Jeseničani so bili v Celovcu razred zase. Zadnjeuvrščeni KAC II so zmleli že na začetku tekme, do konca srečanja so s številnimi zadetki svojo premoč le še dokazovali. Nekoliko bolj so se morali za zmago potruditi Ljubljančani.

Šov železarjev v Celovcu

Jeseničani so pot do visoke zmage začeli tlakovati že v drugi minuti srečanja, ko so domačega vratarja Jakoba Holzerja premagali kar dvakrat. Najprej je po akciji Markusa Piispanena in Mihe Brusa zadel Miha Logar, le 27 sekund pozneje je vodstvo po podaji Davida Planka podvojil Gašper Glavič. Gostitelji so bili v šoku, potrebovali so kar nekaj časa, da so se zbrali na ledeni ploskvi, v 16. minuti je vodstvo na 3:0 povišal Luka Bašič. Ta se je med strelce vpisal tudi v uvodnih minutah druge tretjine, ko je izkoristil lepo podajo Tadeja Čimžarja in hladnokrvno zadel za 4:0. V 9. minuti druge tretjine so gostje izkoristili prednost igralca več na ledu, power play je po kombinaciji Andreja Tavžlja in Bašiča zaključil Čimžar. 'Petarda' v Holzerjevi mreži je odjeknila v 34. minuti srečanja, ko je kazenski strel po prekršku Martina Goritschniga izkoristil Planko. Toča zadetkov se s tem ni končala, dobrih pet minut pozneje se je med strelce vpisal še Luka Kalan. Le devet sekund je minilo v zadnji tretjini, ko so železarji povedli že z 8:0, hat-trick je po podaji Aleksandarja Magovaca dosegel odlični Bašič. Že kmalu zatem se je Holzerjeva mreža zatresla že devetič, plošček je vanjo poslal Patrik Rajsar.

Desetica je 'padla' v 46. minuti. Simon Hammerie si je prislužil dveminutno kazen, power play so Jeseničani hitro izkoristili, Žan Jezovšek je mirno zadel za 10:0, na 11:0 je po vnovičnem power playju (zaradi zadrževanja s palico je bil izključen Tommaso Topatigh) povišal Brus. Častni zadetek za gostitelje je slabih pet minut pred zadnjo sireno iz power playja dosegel Nikolaus Kraus.

Snoj odrešil zmaje

Zmagali so tudi drugi slovenski predstavniki v Alpski ligi, hokejisti SŽ Olimpije. Zadetkov je bilo pod Rožnikom precej manj kot v Celovcu, gledalci so videli zgolj dva. V vodstvo je Ljubljančane sredi prve tretjine popeljal Andrej Hebar, ki je izkoristil lepo akcijo Matica Kralja in Mihe Zajca. V drugi tretjini sta mreži obmirovali, v zadnji pa je vse upe gostov, ki so nekajkrat nevarno pritisnili na vrata Roberta Kristana - ta je ubranil vseh 23 strelov -, s strelom v prazno mrežo razblinil Črt Snoj.

Alpska liga, 19. krog:

SŽ OLIMPIJA - PUSTERTAL

2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

Hebar 11., Snoj 59.

KAC MLADI - SIJ ACRONI JESENICE

1:11 (0:3, 0:4, 1:4)

Kraus 55.; Logar 2., Glavič 2., Bašič 16., 24., 41.. Čimžar 29., Planko 34., Kalan 39., Rajsar 42., Jezovšek 45., Brus 47.

KITZBÜHEL - STERZING 6:2

RITTNER - GARDENA 4:0

FASSA - LUSTENAU 0:4

ASIAGO - BREGENZERWALD

CORTINA - NEUMARKT

FELDKIRCH - ZELL AM SEE 8:1

Lestvica: * x RITTNER 16 11 3 0 2 39 SIJ ACRONI JESENICE 17 11 2 1 3 38 SŽ OLIMPIJA 19 10 2 1 6 35 VIPITENO 16 9 2 2 3 33 ASIAGO 16 10 1 1 4 33 FELDKIRCH 17 9 2 2 4 33 PUSTERTAL 18 9 0 4 5 31 BREGENZERWALD 18 8 2 2 6 30 ... * - zmaga po podaljšku/kaz. strelih x - poraz po podaljšku/kaz. strelih

M. L.