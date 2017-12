Železarji še drugič v sezoni osvojili Tivoli

Razmerje strelov 28:14 za Olimpijo

16. december 2017 ob 15:00,

zadnji poseg: 16. december 2017 ob 19:42

Ljubljana - MMC RTV SLO

Hokejisti Sij Acronija Jesenic so v derbiju 24. kroga Alpske lige v Tivoliju s 3:0 ugnali SŽ Olimpijo. To je bila četrta zmaga železarjev nad zmaji v letošnji sezoni.

Prva tretjina se je pred 2.000 gledalci kljub priložnostim na obeh straneh končala brez golov. Tudi uvod drugega dela je prinesel dinamično igro s kar nekaj priložnostmi, v glavnih vlogah pa sta bila oba vratarja Robert Kristan pri domačih in Clarke Saunders pri gostih.

Alagić povedel Jesenice v vodstvo

V 30. minuti pa vodstvo Jesenic. Luka Bašič je izza vrat mojstrsko podal pred vrata, kjer je Adis Alagić "s prve" poslal plošček v desni zgornji kot Kristana. Alagić je Jesenice okrepil konec novembra.

Piispanen ob 5:3 povišal na 2:0

Malo kasneje je Gal Koren sam pridrsal pred Saundersa, a je slednji dobil dvoboj na "štiri oči". Uspešnejši so bili Jeseničani, ki so v 34. minuti povišali vodstvo. Ob prednosti dveh igralcev več (izključena sta bila Črt Snoj in Maks Selan) so izigrali obrambo Olimpije, tako da je Markus Piispanen na levi vratnic plošček poslal za hrbet nemočnega Kristana. Pri zadetku sta bila podajalca Miha Brus in Miha Logar. V 39. minuti je Andrej Hebar sam pridrsal pred Saundersa, a je bil slednji uspešnejši. Razmerje strelov po dveh tretjinah je bilo 31:20 za zmaje.

Logar zapečatil usodo Olimpije

Olimpija je v zadnjem delu poskušala priti do zadetka priključka, a ji ni uspelo. Na drugi strani je vse njene upe v 50. minuti pokopal Miha Logar, ki je prestregel plošček po podaji Kristjana Čepona, nato sam pridrsal pred Kristana in ga mojstrsko matiral. Zmaji do konca niso imeli več moči, da bi resneje napadli visoko vodstvo in zmago železarjev. Razmerje strelov 28:14 za Olimpijo. Ekipi se bosta čez 14 dni znova srečali v Podmežakli.

ALPSKA LIGA, 24. krog

SŽ OLIMPIJA - SIJ ACRONI JESENICE

0:3 (0:0, 0:2, 0:1)

2.020; Alagić 30., Piispanen 35., Logar 50.

ZELL AM SEE - KITZBÜHEL

RITTNER - FASSA

CORTINA - PUSTERTAL

ASIAGO - STERZING

GARDENA - NEUMARKT

Lestvica: * x RITTNER 22 15 4 0 3 53 ASIAGO 22 15 1 1 5 48 SIJ ACRONI JESENICE 21 14 2 2 3 48 FELDKIRCH 23 13 2 3 5 46 PUSTERTAL 22 12 1 4 5 42 SŽ OLIMPIJA 23 11 2 1 9 38 STERZING/VIPITENO 22 10 2 2 8 36 CORTINA 22 9 2 5 6 36 ... * - zmaga po podaljšku/kaz. strelih x - poraz po podaljšku/kaz. strelih

A. G., A. V.