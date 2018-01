Železarji so se oddolžili Zell am Seeju - odločila dva gola z igralcem manj

Prvi gol Rajsarja za zmaje

31. januar 2018 ob 21:39

Jesenice,Ljubljana - MMC RTV SLO

Jeseniški hokejisti so se oddolžili Zell am Seeju za sobotni poraz v Alpski ligi. V Podmežakli so bili železarji boljši kar s 6:2. SŽ Olimpija je z enakim izidom odpravila Gardeno.

Zell am See je bil v soboto presenetljivo boljši z 1:0, ko je odločil nekdanji železar Martin Oraže. Tokrat je bilo ključno obdobje ob koncu druge in na začetku tretje tretjine, ko so gostitelji kar dvakrat zadeli v polno z igralcem manj.

V 12. minuti je za vodstvo poskrbel Luka Kalan. Na začetku druge tretjine je bil natančen Jaka Sodja, a je le minuto zatem znižal branilec Fabian Scholz, ki je pred dvema letoma igral za Olimpijo. V 37. minuti je Oraže unovčil prednost igralca več. Ko je na kazenski klopi sedel Tadej Čimžar, je Luka Bašič zadel z igralcem manj v 39. minuti. Kazen se je nadaljevala tudi na začetku zadnje tretjine, ko je na 4:2 povišal Markus Piispanen. Kalan in Bašič sta nato potrdila zanesljivo zmago.

Jeseničani so trdno na tretjem mestu, ki prinaša možnost izbire tekmeca za končnico. Do konca rednega dela imajo še pet tekem, naslednjo v soboto v gosteh pri Fassi, potem pa jih čaka premor do konca olimpijskih iger.

Prvi gol Rajsarja za Olimpijo

Današnjo tekmo so v Tivoliju posvetili v ponedeljek umrlemu napovedovalcu Jožetu Rojcu - Jocu, ki je bil prepoznaven glas v zadnjih dveh desetletjih. V uvodni tretjini je imela Olimpija premoč, a se je dvakrat znašla v zaostanku. Janez Orehek in Luka Zorko sta izenačila.

Na polovici tekme so zadeli dvakrat v razmiku le 19 sekund, natančna sta bila Kristjan Čepon in Črt Snoj. Ko pa je nato potnik na olimpijske igre Andrej Hebar dodal še peti gol v 37. minuti, je bil odpor gostov strt.

Za zadnji gol na tekmi je poskrbel novinec v moštvu Sašo Rajsar, ki se je tako prvič vpisal med strelce v zeleno-belem dresu. V 53. minuti je izkoristil prednost igralca več.

Ljubljančane čaka le še ena tekma pred olimpijskim premorom, šestouvrščena ekipa lige se bo podala na gostovanje k drugouvrščenemu Rittnu.

37. krog:

SIJ ACRONI JESENICE - ZELL AM SEE

6:2 (1:0, 2:2, 3:0)

700; Kalan 12., 48., J. Sodja 23., Bašič 39., 49., Piispanen 41.; Scholz 24., Oraže 37.

SŽ OLIMPIJA - GARDENA

6:2 (2:2, 3:0, 1:0)

250; Orehek 9., Zorko 19., Čepon 31., Snoj 31., Hebar 37., Rajsar 53.; Lundström 8., Pitschieler 15.

FELDKIRCH - VIPITENO 5:3

SALZBURG MLADI - RITTEN 2:4

PUSTERTAL - KAC MLADI 3:2

KITZBÜHEL - BREGENZERWALD 4:3

ASIAGO - NEUMARKT 8:0

CORTINA - FASSA 8:5

Lestvica: * x ASIAGO 36 28 2 1 5 89 RITTEN SPORT 35 24 5 2 4 84 SIJ ACRONI JESENICE 36 23 3 2 8 77 FELDKIRCH 33 18 4 3 8 65 SŽ OLIMPIJA 36 19 2 2 13 63 PUSTERTAL 35 18 2 5 10 63 VIPITENO 35 16 2 4 13 56 CORTINA 35 14 3 7 11 55 --------------------------------------- BREGENZERWALD 35 16 2 3 14 55 ZELL AM SEE 34 15 2 2 15 51 SALZBURG MLADI 31 14 4 1 12 51 LUSTENAU 34 13 3 2 16 47 KITZBUHEL 33 11 2 5 15 42 GARDENA 35 10 1 1 23 33 NEUMARKT 36 4 5 2 25 24 FASSA 35 6 1 0 27 20 KAC MLADI 34 1 1 2 30 7 * - zmaga po podaljšku oz kaz. strelih x - poraz po podaljšku oz kaz. strelih

A. G.