Železarji v drugi tretjini nadigrali Fasso

V četrtek že povratna tekma v Italiji

26. december 2016 ob 22:03

Jesenice - MMC RTV SLO

Hokejisti Sija Acronija Jesenic ostajajo na tretjem mestu Alpske lige, potem ko so v Podmežakli v 23. krogu ugnali Fasso z 8:3.

Trener Nik Zupančlč je imel na razpolago štiri polne napade. V ekipo sta se vrnila Žan Us in Miha Logar, tako da sta med poškodovanimi le še Tadej Čimžar in Grega Vilman.

Manfreda zrežiral hitro vodstvo

Železarji so začeli napadalno in povedli že v 3. minuti, ko je bil natančen Marjan Manfreda po akciji tretjega napada. Fassa se je nato malce otresla pritiska. V 11. minuti je Miha Brus zamudil lepo priložnost po samostojnem prodoru, v naslednji minuti pa je sledil pritisk Fasse. Najprej je Rok Stojanovič še uspel ustaviti poskus nasprotnika, po dobljenem sodniškem metu pa so gosti sprožili z modre črte, Neil Alton Manning pa je plošček preusmeril mimo Stojanoviča v mrežo. Jaka Ankerst je nato stresel vratnico, gostitelji pa niso unovčili prednosti dveh igralcev več v 17. minuti.

Izjemna druga četrtina železarjev

Že v 22 sekundi druge tretjine je po hitrem protinapadu zadel Žan Jezovšek. Jeseničanom je nato steklo v napadu. Po pol ure igre je Eric Pance odlično streljal na daljšo vratnico in poskrbel za 3:1, minuto in pol zatem je močan strel Martina Oražeja končal v mreži, za peti zadetek pa je poskrbel Jure Sotlar, ki je izkoristil veliko prostora pred vrati gostov.

Prvi gol Glaviča v Alpski ligi

Tudi v zadnji tretjini železarji niso popuščali. Jezovšek je v 43. minuti povišal na 6:1. Ko je na kazenski klopi sedel Nathan Di Casmirro, je prednost igralca več unovčil Geoffrey William Walker. Sledil je prodor Gašperja Glaviča, ki je bil prava mojstrovina za 7:2. To je bil njegov prvi zadetek v Alpski ligi. Ekipi sta vse manj pozornosti posvečali obrambi in vse več napadu. Akcije so se zato vrstile druga za drugo in eno takih je izkoristil Luka Kalan pri Jesenicah, Thomas Dantone pa pri gostih. Ob novi priložnosti za domače je na ledu prišlo tudi do obračunavanja s pestmi, sodniki pa so hokejistu Fasse pokazali pot v garderobo.

V četrtek sledi že naslednja medsebojna tekma v Italiji.

23. krog:

SIJ ACRONI JESENICE - FASSA

8:3 (1:1, 4:0, 3:2)

550; Manfreda 3., Jezovšek 21., 43., E. Pance 31., Oraže 33., Sotlar 34., Glavič 46., Kalan 51.; Manning 12., Walker 45., Dantone 54.



FELDKIRCH - NEUMARKT 4:1

RITTNER - LUSTENAU 4:1

ZELL AM SEE - CORTINA 3:5

KITZBÜHEL - STERZING 3:2



GARDENA - SALZBURG 2 2:4



Torek:

KAC CELOVEC 2 - ASIAGO

PUSTERTAL - BREGENZERWALD

Vrstni red: Rittner 68, Pustertal 56, Jesenice 48, Feldkirch 46, Lustenau 42 ...

A. G.