Zmaji zadeli sedemkrat, železarji pa kar enajstkrat

Obe polfinalni tekmi v soboto

8. september 2017 ob 19:00,

zadnji poseg: 8. september 2017 ob 22:17

Celje - MMC RTV SLO

Hokejisti SŽ Olimpije so v četrtfinalu Pokala Slovenije v Celju gladko odpravili Maribor (7:0) in se bodo v soboto srečali s Triglavom. V drugem polfinalu bodo igrali Celjani in Jeseničani.

V uvodni tretjini je bilo težišče dogajanja večino časa v obrambni tretjini Maribora. Andrej Hebar je v 10. minuti matiral Roka Stojanoviča, do konca tretjine sta bila natančna še Nik Petek in Aljaž Uduč.

Premoč hokejistov iz Tivolija se je nadaljevala tudi v drugi tretjini. Mariborski hokejisti so le s težavo prihajali iz obrambne tretjine, tako da resnih priložnosti pred Olimpijinim golom v tem delu tekme ni bilo. Tilen Spreitzer ni imel veliko dela. Hebar (celo z igralcem manj) in Gal Koren sta povišala vodstvo zmajev na 5:0.

V zadnji tretjini je Andraž Zibelnik zadel ob prednosti igralca več, končni izid pa je postavil Miha Pesjak deset minut pred koncem.

Mladi Jeseničani popustili v zadnji tretjini

Na zadnji četrtfinalni tekmi so Sij Acroni Jesenice premagale ekipo HD Mladi Jesenice z 11:1. V uvodnih 20 minutah so mladi hojekisti prikazali sijajno igro. Državni prvaki so povedli v 10. minuti, ko je bil natančen Miha Brus. Zadetek ni imel posebnega učinka na moralo mladih hokejistov, ki so nadaljevali svojo igro, ki se jim je obrestovala v 14. minuti, ko so ob številčni prednosti izenačili. Zadel je Viktor Kastel.

Mladi igralci so zdržali do 29. minute, ko je zadel Jaka Šturm. Zbranost mladih Jeseničanov je nekoliko popustila, obramba si je privoščila napako in to je unovčil Jaka Sodja. Po pol minutnem odmoru so se zbrali. V 35. minuti je Brus povišal na 4:1, kar je bil tudi izid po dveh tretjinah. V zadnji tretjini je mladim igralcem zmanjkalo moči in državni prvaki so zadeli kar sedemkrat.

Četrtfinale:

Maribor - SŽ OLIMPIJA

0:7 (0:3, 0:2, 0:2)

Hebar 10., 25., Petek 12., Uduč 18., Koren 30., Zibelnik 46., Pesjak 50.

SIJ ACRONI JESENICE - Jesenice mladi

11:1 (1:1, 3:0, 7:0)

Brus 10., 35., 41., Šturm 29., J. Sodja 30., Svetina 42., Tavželj 44., Jezovšek 50., 60., Kalan 51., 56.; Kastel 14.

TRIGLAV - MK BLED

7:3 (1:1, 3:2, 3:0)

Škrjanec 14., Terlikar 25., 40., 49., 58., Ahačič 39., Vilfan 59.; Mašič 3., Burazin 29., Pazlar 35.



ECE CELJE - PLAYBOY SLAVIJA

5:3 (0:0, 3:2, 2:1)

N. Grahut 21., Leber 24., Ž. Grahut 31., Ogrizek 44., Kolar 51.; Čampa 34., M. Snoj 40., Bohinc 57.

Polfinale, sobota ob 16.30:

TRIGLAV - SŽ OLIMPIJA



Ob 20.00:

ECE CELJE - SIJ ACRONI JESENICE



Finale bo v nedeljo ob 18.00.

A. G.