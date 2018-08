38-letni Valverde blestel na ciljnem vzponu, Kwiatkowski v rdeči majici

Nibali precej zaostal

26. avgust 2018 ob 19:27

Veteran Alejandro Valverde je dobil 2. etapo Dirke po Španiji. Rdečo majico je oblekel Michal Kwiatkowski, ki je 163 kilometrov dolgo etapo na jugu Iberskega polotoka končal na drugem mestu.

Ciljni vzpon v naravnem rezervatu Caminito del Rey v gorovju Sierra Madre je poskrbel, da se je glavnina v zadnjih kilometrih raztegnila in da so v zadnjih kilometrih o etapni zmagi odločali specialisti za gorske preizkušnje.

38-letni Valverde se je v zadnjem kilometru prilepil na kolo Kwiatkowskega, ki mu je njegova ekipa Sky s pospešenim ritmom pripravila odlično izhodišče za končni napad, ter Poljaka v zadnjih sto metrih pustil za seboj. Po treh letih je tako znova dobil etapo na Vuelti, Poljak pa bo s 14 sekundami prednosti nosil majico vodilnega.

"Navdušen sem. Na Dirki po Franciji mi ni šlo po načrtih. Zdaj sem v pravi formi. Že pred začetkom Vuelte sem želel priti do etapne zmage in zelo hitro sem jo dočakal. Počakal sem do zadnjega ovinka. De Plus je krenil prehitro, nato pa sem počakal, da bo napadal Kwiatkowski," je poudaril Valverde, ki bo na najtrežjih etapah glavni pomočnik Naira Quintane.

Nibali izgubil več kot štiri minute

Vincenzo Nibali je zaostal več kot štiri minute, Italijan po operaciji vretenca še ni v pravi formi. Kapetan ekipe Bahrain Merida se bo zdaj osredotočil na etapne zmage in na priprave za svetovno prvenstvo v Innsbrucku.

Slovenska predstavnika sta v cilj prišla s precejšnjim zaostankom. Luka Mezgec (Mitchelton Scott) je bil 137. z dobrimi dvanajstimi minutami zaostanka, Luka Pibernik (Bahrain Merida) pa je zasedel 151. mesto z dobrimi 13 minutami in pol za najhitrejšim.

V ponedeljek bodo priložnost dobili šprinterji. Etapa je dolga 178 kilometrov, večinoma ravninska, cilj pa je v Alhaurinu de la Torre, majhnem kraju v Andaluziji.

2. etapa, Marbella-Caminito del Rey, 163 km: 1. A. VALVERDE ŠPA 4:13:01 2. M. KWIATKOWSKI POL isti čas 3. L. DE PLUS BEL +0:03 4. W. KELDERMAN NIZ 5. G. BENNETT NZL vsi 6. T. GALLOPIN FRA 7. E. BUCHMANN NEM isti 8. R. URAN KOL 9. N. QUINTANA KOL čas 10. T. PINOT FRA ... 21. S. YATES VB 0:08 81. V. NIBALI ITA 4:04 137. L. MEZGEC SLO 12:09 151. L. PIBERNIK SLO 13:31

Skupni vrstni red po drugi etapi: 1. M. KWIATKOWSKI POL 4:22:20 2. A. VALVERDE ŠPA +0:14 3. W. KELDERMAN NIZ 0:25 4. L. DE PLUS BEL 0:28 5. I. IZAGIRRE ŠPA 0:30 6. F. FELLINE ITA isti čas 7. E. BUCHMANN NEM 0:32 8. T. GALLOPIN FRA 0:33 9. N. QUINTANA KOL isti čas 10. B. MOLLEMA NIZ 0:35 11. S. KRUIJSWIJK NIZ 0:37 12. S. YATES VB isti čas ... 82. V. NIBALI ITA 4:44 138. L. MEZGEC SLO 13:08 164. L. PIBERNIK SLO 14:38

