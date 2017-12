Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Lance Armstrong še vedno zelo rad govori o kolesarstvu. Lani je imel zelo zanimive komentarje na Youtubu med Dirko po Franciji. Foto: Reuters Dodaj v

Armstong glavni govornik na poslovni akademiji Dirke po Flandriji

Američan navdušen nad povabilom

14. december 2017 ob 20:07

Liege - MMC RTV SLO, STA

Prireditelji Dirke po Flandriji so sporočili, da se bo prihodnje leto kot gost udeležil dirke Lance Armstrong. Američan je sedemkrat zmagal na Touru, a so mu vse zmage zaradi dopinga odvzeli.

46-letni Armstrong bo sodeloval kot gost in bo glavni govornik na poslovni akademiji dirke, ki bo 1. aprila. "Armstrong je navdušen, da bo obiskal Flandrijo in delil svojo zgodbo ter v živo izkusil svojo najljubšo enodnevno dirko. To bo zanj vrnitev h kolesarstvu in zase lahko rečem, da je zelo dobrodošel," je dejal organizator belgijske dirke Wouter Vandenhaute.

"Armstrong ostaja velik šampion. Vedno sem čutil, da so ga kaznovali predvsem zaradi njegove arogantnosti," je še dodal Vandenhaute.

Mednarodna kolesarska zveze ni želela komentirati Armstrongove vrnitve v kolesarstvo. Ameriška protidopinška agencija je Armstrongu leta 2012 doživljenjsko prepovedala delovanje v kolesarstvu. Dolga leta je zanikal zlorabo dopinga, leta 2013 pa je v pogovoru z uveljavljeno ameriško televizijsko voditeljico Oprah Winfrey priznal sistematični doping.

