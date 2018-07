Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Daniel Auer se je veselil zmage v Kranju. Foto: Žiga Zupan Luka Čotar se je najbolj izkazal med Slovenci ta konec tedna v Kranju. Foto: Žiga Zupan VIDEO Avstrijec Auer dobil 50.... Dodaj v

Auer dobil jubilejno Veliko nagrado Kranja

Čotar zmagovalec letečih ciljev

29. julij 2018 ob 19:39

Kranj - MMC RTV SLO

Avstrijski kolesar Daniel Auer je zmagovalec najstarejše mednarodne dirke v Sloveniji, 50. Velike nagrade Kranja - Memoriala Filipa Majcna. Slovencev ni bilo med najboljšimi, so pa nase opozorili z akcijami v begu. Najboljši je bil Jaka Primožič na 15. mestu.

Drugo mesto je osvojil Italijan Alessandro Pessot, tretjega pa Argentinec German Nicolas Tivani. Primožič je na 15. mestu zaostal 50 sekund, toliko kot 21. Robert Jenko, 23. Matic Veber, 24. Primož Obal, 27. Luka Pajek in 28. Martin Lavrič. Luka Čotar, ki je ta konec tedna največkrat stal na stopničkah, je bil zmagovalec letečih ciljev.



Nedelja je bila letos posvečena dirki za Veliko nagrado Kranja, kjer je bilo na štartu 113 kolesarjev. Dirko je zaznamovala visoka vročina in zvesti navijači, ki so najbolj številčno bodrili kolesarje na Jelenovem klancu.

Pester tekmovalni dan je bil že v soboto, ko so se na kriterijih najprej pomerili najmlajši, od mlajših mladink naprej pa so kriterijske dirke štele tudi za naslove državnih prvakov. Domači kolesarji Kolesarskega kluba Kranj so imeli med vsemi tekmovalci, ki jih je bilo nekaj več kot 300, izredno uspešen dan, saj so osvojili največ naslovov državnih prvakov med vsemi. Še posebej atraktiven in uspešen je bil članski nočni kriterij, kjer je naslov državnega prvaka osvojil Čotar.

A. G.