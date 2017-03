Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.8 od 4 glasov Ocenite to novico! Sam Bennett je bil po največji zmagi kariere presrečen: "Izjemno vesel sem, sploh ne veste, koliko mi to pomeni. Že v Avstraliji sem čutil, da sem hiter, vendar nisem dobil priložnosti." Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Bennett presenetil šprintersko elito

Koren skupno še vedno deseti

7. marec 2017 ob 17:14

Chalon-sur-Saone - MMC RTV SLO

Sam Bennett je dobil šprint tretje etape kolesarske dirke Pariz-Nica. V skupnem vodstvu je ostal Arnaud Demare.

Po dveh stresnih dvevih, ko je nagajalo vreme, je bilo tokrat kar mirno. Na 190 km dolgi etapi s ciljem v Chalon-sur-Saonu je glavnina kilometer pred ciljem ujela ubežnike in začela se je priprava na zaključno akcijo. Kazalo je, da bo zmagal Marcel Kittel, ki pa ga je na koncu zmanjkalo in najuspešnejši je bil presenetljivo 26-letni irski kolesar Sam Bennett (Bora-Hansgrohe), ki je slavil svojo prvo zmago na dirkah svetovne serije. Drugi je bil Alexander Kristoff in tretji John Degenkolb. Od peterice Slovencev je bil najvišje Jan Polanc, šestnajsti.

Skupno ima pred jutrišnjim ekipnim kronometrom vodilni Francoz Arnaud Demare (danes je bil šesti) še vedno šest sekund prednosti pred rojakom Julianom Alaphilippejem. Kristijan Koren, ki je v cilj spet prišel v času zmagovalca, je obdržal deseto mesto.

Pariz - Nica, 3. etapa Chablis - Chalon-sur-Saone, 190 km: 1. S. BENETT IRS 4:31:14 2. A. KRISTOFF NOR 3. J. DEGENKOLB NEM vsi 16. J. POLANC SLO isti 33. K. KOREN SLO čas 70. L. PIBERNIK SLO 119. B. BOŽIČ SLO +0:26 166. G. BOLE SLO 5:37 Skupni vrstni red po 3. etapi: 1. A. DEMARE FRA 12:14:42 2. J. ALAPHILIPPE FRA +0:06 3. A. KRISTOFF NOR 0:13 4. P. GILBERT BEL 0:17 5. T. GALLOPIN FRA 0:19 10. K. KOREN SLO 0:31 49. L. PIBERNIK SLO 16:24

T. O.