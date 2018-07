Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Branilka naslova Tanja Žakelj se je morala zadovoljiti z drugim mestom. Foto: Grega Stopar Dodaj v

Blaža Pintarič končala niz naslovov Tanje Žakelj

V moški konkurenci zanesljiva zmaga Roka Nagliča

22. julij 2018 ob 17:28

Krvavec - MMC RTV SLO

Rok Naglič in Blaža Pintarič sta bila na Krvavcu najboljša na državnem prvenstvu v gorskokolesarskem olimpijskem krosu.

Naglič se je v združeni konkurenci mlajših članov in članov pričakovano veselil državnega naslova. Drugi je bil Gregor Dimic, ki je za Nagličem zaostal štiri minute in štiri sekunde. Tretje mesto je osvojil Luka Tavčar.

"Odpeljal sem svojo dirko. Ostali se me niso mogli držati. Po startu sem šel na polno, tako kot se spodobi. Ko sem videl, da mi ne sledijo, sem nadaljeval v svojem ritmu. Na koncu sem celo malo popustil, saj se je še močno ulilo," je vtise strnil Naglič, ki ga čez teden dni čaka evropsko prvenstvo med mlajšimi člani.

Med ženskami je Blaža Pintarič premagala največjo tekmico zadnjih let Tanjo Žakelj, ki je zmagala na zadnjih treh DP-jih. Pintaričeva je osvojila prvi naslov državne prvakinje po letu 2014. Žakljeve se je otresla v petem od šestih krogov dirke, na koncu pa je bila razlika dve minuti in 19 sekund. Tretja je bila Maruša Knap.

"Dirka je bila precej taktična, dirkali sva ena na ena. Od začetka je potegnila Tanja, kar je normalno, saj ona dirka v krosu, jaz v maratonu. V prvem krogu je videla, da se me ne bo otresla. Vsaka je nato en krog vozila počasi, bilo je zelo taktično, enkrat je skočila ena, drugič druga. V petem krogu sem se na klanec odpeljala naprej in zdržala do konca," je povedala Blaža Pintarič.

Pintaričeva se sicer zdaj bolj posveča maratonskim razdaljam. Tudi v prihodnje se bo udeleževala maratonov, vabil ji ne manjka, o vrnitvi na svetovne pokale v krosu pa ne razmišlja.

