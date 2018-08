Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Mark Cavendish, ki je letos nastopil tudi na Dirki po Sloveniji, bo izpustil nedeljsko dirko evropskega prvenstva v Glasgowu. Foto: MMC RTV SLO/T. O. Dodaj v

Cavendish odpovedal EP, Nibali že na kolesu

9. avgust 2018 ob 16:07

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Nedeljska cestna dirka evropskega prvenstva v kolesarstvu bo osiromašena za Marka Cavendisha, saj mora zaceliti rane po naporni sezoni.

33-letnemu Cavendishu, ki se je to sezono boril z boleznimi in poškodbami, so zdravniki svetovali počitek. Svetovni prvak iz leta 2011 se tako v Glasgowu ne bo mogel pomeriti s Petrom Saganom, ki velja za glavnega favorita preizkušnje.

Prenos dirke bo na TV SLO 2. Od Slovencev bodo nastopili Luka Mezgec, Matej Mohorič, Luka Pibernik, Borut Božič, Grega Bole, Marko Kump in Rok Korošec.

Nibali dobro okreva

Italijan Vincenzo Nibali, ki je moral po padcu v 12. etapi odstopiti s Toura in operirati poškodovano vretence, je že na kolesu. Po tritedenskem odmoru je v sredo opravil triurni trening na prostem, prejšnji teden pa je že vadil tudi na sobnem kolesu.

"Ni bilo ravno udobno. Čutil sem bolečine v mišicah prsnega koša, posebno če cesta ni bila najboljša," je po treningu dejal kolesar Bahrain Meride, ki pa zaradi tega ni zaskrbljen, meni, da je zdravstveno stanje povsem pod nadzorom.

Zdravniki so namreč zelo zadovoljni z njegovim okrevanjem, tako da najbrž ni bojazni, da ne bi mogel nastopiti na Dirki po Španiji, ki se bo začela 25. avgusta v Malagi. Na Vuelti ne bo imel rezultatskih pričakovanj, zanj bo dirka pomenila le pripravo na septembrsko svetovno prvenstvo v Innsbrucku, kjer bo ciljal na medaljo.

Dennis v "slovenski" Bahrain Meridi

Pri Bahrain Meridi so sicer medtem predstavili novo okrepitev, to je avstralski kolesar Rohan Dennis (prej BMC Racing team). Specialista za vožnjo na čas, ki ima med profesionalci 27 zmag, so Gorazd Štangelj in drugi športni direktorji bahrajnske ekipe zvabili v želji, da bi dobili tekmovalca za naskok na vrh na največjih dirkah.

