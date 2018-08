Clarke šest let čakal na etapno zmago – Molard v rdeči majici

Glavnina zaostala skoraj pet minut

Na peti etapi Dirke po Španiji so priložnost izkoristili ubežniki. Simon Clarke je dobil šprint trojice. S šestim mestom je rdečo majico oblekel Francoz Rudy Molard.

Po 60 kilometrih etape se je spredaj znašla skupina 25 ubežnikov. Italijan Alessandro De Marchi je poskusil s samostojno akcijo v zadnjih 100 kilometrih, Clarke in Nizozemec Bauke Mollema pa sta se mu na čelu dirke pridružila 54 kilometrov pred ciljem.

Glavnina se je preveč obotavljala, kar je 36 kilometrov pred koncem etape izkoristil Molard in se odločil za lov na vodilno trojico. Dobil je družbo Italijana Davideja Villele in Nizozemca Florisa De Tierja. Še 10 kilometrov pred ciljno črto se je zdelo, da bodo De Marchi, Clarke in Mollema obračunali za etapno zmago, a so se tako dolgo gledali in čakali, kdo bo prvi pospešil, da so se jim približali trije zasledovalci. Ohranili so osem sekund prednosti. Clarke je dobil šprint pred Mollemo in De Marchijem, Villela je bil hitrejši od De Tierja in Molarda.

Od leta 2012 čakal na etapno zmago na Vuelti

"Šest let sem čakal na ta trenutek. Nikakor mi ni uspelo priti do etapne zmage na Vuelti. To je res neverjeten dan. Vse do ciljne črte nisem bil prepričan, da mi bo uspelo. Zavedal sem se, da imam še veliko moči v nogah, vendar v pobegu se nikoli ne, kdo je prihranil energijo za šprint. Zmagovalna akcija se je zgodila na spustu. Molil sem, da sem izbral prav akcijo. Na koncu je bilo kot dirkanje na stezi, na kateri sem zrasel. Predvsem me je bilo strah, da me bo premagal De Marchi," je bil zadovoljen 32-letni Avstralec.

Glavnina je prišla na cilj štiri minute in 55 sekund za zmagovalcem. Molard ima minuto in sekundo prednosti pred Poljakom Michalom Kwiatkowskim. Ekipa FDJ z Molardom bo majico vodilnega nosila prvič po letu 2005, ko je bil na prvem mestu štiri dni Brad McGee.

Luka Pibernik (Bahrain-Merida) in Luka Mezgec (Mitchelton-Scott) sta prišla do cilja etape na 169. oziroma 171. mestu, oba z zaostankom 17 minut in 24 sekund.

5. etapa, Granada-Roquetas de Mar, 188,7 km: 1. S. CLARKE AVS 4:36:07 2. B. MOLLEMA NIZ isti 3. A. DE MARCHI ITA čas 4. D. VILLELLA ITA 0:08 5. F. DE TIER BEL isti 6. R. MOLARD FRA čas 7. M. MONFORT BEL 1:58 8. J. LASTRA ŠPA vsi 9. F. PELLIZOTTI ITA isti 10. M. KUDUS ERI čas ... 169. L. PIBERNIK SLO 17:24 171. L. MEZGEC SLO isti čas

Po 5. etapi: 1. R. MOLARD FRA 18:27:20 2. M. KWIATKOWSKI POL +1:01 3. E. BUCHMANN NEM 1:08 4. S. YATES VB 1:11 5. A. VALVERDE ŠPA 1:13 6. W. KELDERMAN NIZ 1:26 7. I. IZAGIRRE ŠPA 1:31 8. T. GALLOPIN FRA 1:34 9. N. QUINTANA KOL isti čas 10. S. KRUIJSWIJK NIZ 1:38 11. E. MAS ŠPA 1:43 12. R. MAJKA POL isti čas 13. T. PINOT FRA 1:44 ... 151. L. MEZGEC SLO 43:54 161. L. PIBERNIK SLO 46:03

