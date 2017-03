Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Arnaud Demare je prvi oblekel rumeno majico na dirki Pariz-Nica. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Demare prvi vodilni na dirki Pariz-Nica, Koren na 11. mestu

Contador izgubil več kot minuto

5. marec 2017 ob 16:59

Nica - MMC RTV SLO/STA

Francoz Arnaud Demare je dobil prvo etape kolesarske dirke Pariz-Nica, ki se je začela in končala v Bois-d'Arcyju. Po 148,5 km je bil član ekipe FDJ v šprintu močnejši od rojaka Juliana Alaphilippa.

Devet sekund za njima je končala manjša skupina, v kateri je bil najhitrejši Norvežan Alexander Kristoff iz Katjuše.

Pred današnjo ravninsko etapo z vmesnima vzponoma tretje kategorije verjetno nihče ni pričakoval tako stresnega dne. Ubežna skupina, v kateri je bil tudi Kristijan Koren (Cannondale-Drapac), eden izmed petih Slovencev na dirki, si je privozila že šest minut prednosti, toda po 38 km dirkanja se je na čelo glavnine postavila ekipa FDJ in začela narekovati ritem. Ubežniki so se morali vdati dobrih 60 km od ciljne črte.

Nato je svojo vlogo odigral veter, ki je razbil glavnino, ekipe, ki so bile v prvi skupini, so se hitro odzvale in z močnim ritmom hitro izločile nekaj favoritov. Za etapno zmago se je pomerilo 15 tekmovalcev. Alaphilippe je prvi naredil razliko, Demare je edini odgovoril, na koncu pa je več moči v šprintu zbral Demare. Francoz je tudi prvi lastnik majice vodilnega, pred Alaphilippom ima štiri sekund prednosti.

Najboljši Slovenec je bil na koncu Koren, ki je zdržal v prvi skupini in osvojil 11. mesto z zaostankom 19 sekund. Grega Bole (Bahrajn Merida) je osvojil 54. mesto (+12:30). Jan Polanc (UAE Team Emirates) je bil 67. (+16:10). Borut Božič in Luka Pibernik (oba Bahrajn Merida) sta končala zunaj stoterice.

Od favoritov za končno zmago so Rus Ilnur Zakarin, Avstralec Richie Porte in Francoz Romain Bardet zaostali 47 sekund, Španec Alberto Contador pa na 20 mestu že minuto in štiri sekunde.

1. etapa, Bois d'Arcy-Bois d'Arcy, 148,5 km: 1. A. DEMARE FRA 3:22:43 2. J. ALAPHILIPPE FRA isti čas 3. A. KRISTOFF NOR +0:09 4. P. GILBERT BEL vsi 5. R. HARDY FRA 6. D. MARTIN IRS 7. T. GALLOPIN FRA isti 8. M. HALLER AVT 9. S. HENAO KOL 10. R. MOLARD FRA čas 11. K. KOREN SLO 0:19 ... 20. A. CONTADOR SLO 1:04 53. G. BOLE SLO 12:20 66. J. POLANC SLO 16:10 124. B. BOŽIČ SLO isti 136. L. PIBERNIK SLO čas

A. G.