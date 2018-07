Črni dan Frooma – na spustu ga je podrl še žandar

26. julij 2018 ob 08:23

Sreda zagotovo ni bil dan štirikratnega prvaka dirke po Franciji. Potem ko Chris Froome ni zdržal napadov Primoža Rogliča, ga je po 17. etapi med spustom s prelaza Portet še zaustavil in podrl žandar, ki ga je zamenjal za gledalca, ki izkorišča zaprto cesto.

Zmagovalec zadnjih treh Dirk po Franciji je na eksplozivni gorski 17. etapi prepustil skupno 2. mesto Tomu Dumoulinu, pred Rogličem pa je na skupno 3. mestu ubranil samo še 16 sekund prednosti, predvsem pa je postalo jasno, da v tem trenutku ni prvo ime dominantnega moštva Sky, temveč bodo Britanci naredili vse, da v nedeljo zmago slavni Valižan Geraint Thomas.

Froome tarča žvižgov, žaljivk in polivanj z vodo

Medtem ko so najboljši na vrhu še čakali na slovesne podelitve majic in opravljali dolžnosti do medijev, so se začeli preostali kolesarji spuščati z najvišje točke letošnjega Toura – prelaz Portet leži na 2.215 m. Med njimi je bil tudi Froome, ki se je oblekel v sivo vetrovko brez jasnih oznak moštva Sky, kar je popolnoma razumljivo, saj je v Keniji rojeni in vzgojeni Britanec glavna tarča navijačev, ki dvomijo v njegovo čistost. Med sredno etapo so proti Froomu spet odmevale salve žvižgov, vsaj enkrat je bil polit z vodo, manjkalo ni niti žaljivk.

Žandar podrl Frooma na tla

Na prvi pogled neprepoznavni Froome se je skupaj s svojim telesnim stražarjem spustil v dolino, kar je v času po koncu gorskih etap dovoljeno samo tekmovalcem, medtem ko morajo številni kolesarski navdušenci ali iti peš ali pa počakati, da se celotna karavana, zlasti stotine spremljevalnih vozil, umakne z gore. Zagreti francoski žandar je skočil pred Frooma, ga ustavil in pri tem še podrl na tla. Takoj je priskočil telesni stražar in prišlo je do vroče izmenjave besed.

S Froomom na srečo ni bilo nič hujšega, žandarjem pa je hitro postalo jasno, da so se spravili na napačnega človeka – na prvega zvezdnika Toura. Potem ko je Froome nekajkrat poslal žandarja nekam, se je spustil naprej v dolino proti moštvenemu avtobusu in hotelu. Incident je posnelo kar nekaj gledalcev, posnetki in slike pa so zakrožile po spletu.

Kopica škandalov kljub poostrenemu varovanju

Nova črna pika za francoske prireditelje, pri čemer je ASO pred štartom Toura celo skušal preprečiti štart Froomu, ker še vedno ni bil razrešen njegov primer s preveliko dozo salbutamola. Po javno objavljeni nameri ASO-ja je bil sicer Froome oproščen v enem dnevu, predtem pa Wada in svetovna kolesarska zveza (UCI) primera nista znali razrešiti v 9 mesecih.



Prireditelji po padcu Italijana Vincenza Nibalija, ki je med vzponom na Alpe d'Huez s krmilom zapel ob trak fotoaparata, ki ga je držal preveč vsiljivi navijač, zdaj vseskozi opozarjajo gledalce na spoštljivo in varno vedenje ob progi. Vseeno incidentov ne manjka – v torek so jo zagodli kmetje s protestom, ko so na cesto začeli valiti slamnate bale, ki so jih nameravali zažgati. Policija je posredovala s solzivcev, a ga je veter ponesel tudi med kolesarje, zaradi česar je bila dirka prekinjena za četrt ure.

Thomas se je izvil iz primeža "navijača"

Televizijski posnetki zaključka 17. etape so tudi razkrili, da sta imela zmagovalec Nairo Quintana in vodilni Geraint Thomas kar nekaj sreče, saj je neki prenapeti navijač nekaj ovinkov pred ciljem stegoval roke, Kolumbijca je za malo zgrešil, rumeno majico pa mu je celo uspelo prijeti za komolec, a se je Valižan iztrgal brez padca, kljub temu pa v zadnjih metrih še pridobil 8 sekund prednosti proti Dumoulinu in Rogliču.

Some of the French “fans” are already engaging in very disgusting tactiques to have G literally dropped. pic.twitter.com/QOHMC8DOwF — Karel de Zoete (@kareldezoete) July 25, 2018

Be careful with your accusations!

Someone may reply you that this guy is actually a hidden @TeamSky member trying to stop Quintana from taking the stage pic.twitter.com/oIoI6XGM2U — Luis M FC (@lmforeroc) July 25, 2018

To. G.