Dirka po Franciji: Etapo prekinili zaradi solzivca

Prenos na TV SLO 2 in MMC-ju

24. julij 2018 ob 11:13,

zadnji poseg: 24. julij 2018 ob 12:44

Carcassone - MMC RTV SLO

Začenja se zadnji teden 105. Dirke po Franciji. Končnega zmagovalca bodo odločile tri pirenejske etape v štirih dneh in sobotni kronometer.

Po približno 30 kilometrih so etapo začasno prekinili, ko je nekdo v glavnino kolesarjev vrgel solzivec. Prekinili so jo, da so lahko oskrbeli kolesarje. Etapo so nadaljevali za t. i. varnostnim avtomobilom.

Po drugem prostem ponedeljku je karavana s 16. etapo pripeljala na Pireneje. Pot jih bo od Carcassona vodila do Bagneres de Luchona, prevozili pa bodo 218 km. V zadnji četrtini so trije težji vzponi, zadnji na prelaz Portillon (1292 m; 8,3 km s povprečnim naklonom 7,1 odstotka) ima vrh 10 km pred ciljem, kamor bodo najboljši prišli naravnost s spusta.

Neposredni prenos 16. etape lahko od 15.00 naprej spremljate na TV SLO 2 in MMC-ju.



Zatem sledi 17. etapa, ki je letošnja novost. Dolga je le 65 km, šlo bo pa le navzgor in navzdol. Najprej dva vzpona 1. kategorije, nato ciljni vzpon na prelaz Portet (2215 m; 16 km; 8,7 %). Po ravninski četrtkovi etapi, v petek sledi 200 km s šestimi gorskimi cilji, od tega dvema najvišje kategorije, v sredo na etapi bo legendarni Tourmalet (2115 m; 17,1 km; 7,3 %), 20 km pred ciljem pa vrh prelaza d'Aubisque (1709 m; 16,6 km; 4,9 %), od koder bo sledil vratolomni spust do cilja v Larunsu. V soboto je na sporedu še odločilni kronometer.



Iz mesta Carcassone, kjer se je končala 15. etapa, so se kolesarji podali na Pireneje. Na nedeljski etapi do sprememb med vodilno deseterico ni prišlo. V rumenem je zanesljivo Geraint Thomas, ki ima v skupnem seštevku minuto in 39 sekund naskoka pred moštvenim kolegom in štirikratnim zmagovalcem Toura Chrisom Froomom. 11 sekund več zaostaja Tom Dumoulin, dve minuti in 38 sekund pa je zaostanek Primoža Rogliča, ki je izjemen četrti. Slovenski kolesar je lani prav v tretjem tednu zablestel ob debiju na Touru, ko je v velikem slogu dobil 17. etapo z napadom v Alpah. Zdaj se poteguje za prva tri mesta in je pred tem, da postavi najboljšo slovensko uvrstitev v skupnem seštevku najslovitejše tritedenske kolesarske dirke.

SKUPNI VRSTNI RED Po 15. etapi: 1. G. THOMAS VB 62:49:47 2. C. FROOME VB +1:39 3. T. DUMOULIN NIZ 1:50 4. P. ROGLIČ SLO 2:38 5. R. BARDET FRA 3:21 6. M. LANDA ŠPA 3:42 7. S. KRUIJSWIJK NIZ 3:57 8. N. QUINTANA KOL 4:23 9. J. FUGLSANG DAN 6:14 10. D. MARTIN IRS 6:54 11. A. VALVERDE ŠPA 9:36 12. B. JUNGELS LUKS 9:53 13. I. ZAKARIN RUS 10:01 14. P. R. LATOUR FRA 17:28 15. G. VAN AVERMAET BEL 18:22 84. K. KOREN SLO 1:45:16

