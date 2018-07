Od 15.00 na TV SLO 2/MMC: Dirka po Franciji, 17. etapa

Roglič še vedno drži odlično četrto mesto

25. julij 2018 ob 12:55

Begneres de Luchon - MMC RTV SLO

Danes kolesarje na Dirki po Franciji čaka zahtevna gorska etapa s ciljem na Saint-Lary-Soulanu. Začetek prenosa etape na TV SLO 2/MMC ob 15. uri.

Gre za zelo kratko 17. etapo, saj je dolga 'le' 65 km, a kolesarji bodo morali premagati tri vzpone, dva prve kategorije in enega zunaj kategorije.

Etapa se bo začela v Begneres-de-Luchonu na 643 m nadmorske višine. Že takoj se bo začel vzpon na Montee de Peyragudes (1.645 m), na vrh katerega vodi 14,9 km dolga pot s povprečnim 6,7-odstotnim naklonom.

Po vzponu sledi spust do Loudenviella (945 m), nato novo vzpenjanje na Val Louron-Azet (1.580 m; 7,4 km s povprečnim 8,3-odstotnim naklonom). Po vnovičnem spustu do Saint-Lary-Soulana (880 m) morajo kolesarji premagati še zadnji, ciljni vzpon na Portet (2.215 m). Vzpenjanje na vrh je dolgo 16 km, povprečni naklon pa je 8,7-odstoten.

Za kolesarje so pripravili tudi poseben štart, ki morda malce spominja na formulo ena, saj bo vodilni dobil prvi položaj, ostali pa za njimi. Ker se etapa začne neposredno z vzponom, želijo prireditelji preprečiti, da bi ekipa Sky zavzela vodilne položaje in skupaj preprečevala napade in branila svojega kapetana.

105. Dirka po Franciji, 17. etapa

Vrstni red po 16. etapi: 1. G. THOMAS VB 68:12:01 2. C. FROOME VB +1:39 3. T. DUMOULIN NIZ 1:50 4. P. ROGLIČ SLO 2:38 5. R. BARDET FRA 3:21 6. M. LANDA ŠPA 3:42 7. S. KRUIJSWIJK NIZ 3:57 8. N. QUINTANA KOL 4:23 9. J. FUGLSANG DAN 6:14 10. D. MARTIN IRS 6:54 11. A. VALVERDE ŠPA 9:36 12. B. JUNGELS LUKS 9:53 13. P.-R. LATOUR FRA 9:54 14. I. ZAKARIN RUS 10:13 15. G. MARTIN FRA 12:23 94. K. KOREN SLO 2:07:11

VIDEO Gorski šprint Toura s štartom kot v MotoGP

VIDEO Roglič: Noben ni nikamor ušel

VIDEO Na kolesu Primoža Rogliča skakalec in orel

VIDEO Za uvod v Pireneje solzivec in padci, a brez sprememb na vrhu

VIDEO Prihod Alaphilippa v cilj 16. etape Toura

VIDEO Yates padel na spustu s Col du Portillona

VIDEO Padec Gilberta ob spustu s Portet d'Aspeta

VIDEO Froome se zaveda Rogličeve moči

M. L.