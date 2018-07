Quintana prvi na strehi Toura, tretji skok Rogliča uspel!

Roglič s 4. mestom ohranil skupno 4. mesto

25. julij 2018 ob 12:55,

zadnji poseg: 25. julij 2018 ob 17:59

Begneres de Luchon - MMC RTV SLO

Primož Roglič je s tretjim napadom na ciljni vzpon strl 4-kratnega prvaka Toura Chrisa Frooma, ki ima pred slovenskim asom v boju za oder za zmagovalce samo še 16 sekund prednosti. Prelaz Portet in 17. etapo je osvojil Nairo Quintana.

Kolumbijec je odločno napadel na začetku ciljnega vzpona, polovil vse ubežnike in sam z lepo prednostjo kot prvi prikolesaril na prelaz Portet, ki je z 2.215 m tudi najvišja točka letošnje Dirke po Franciji. Vsega 65 km dolgo-kratko 17. etapo s tremi zahtevnimi vzponi je močno zaznamoval Primož Roglič (LottoNL-Jumbo), ki je na zadnjem vzponu poskusil s tremi napadi. Zadnji Rogličev skok 2 km pred ciljem je obrodil sadove, glavna žrtev je bil Chris Froome (Sky), prvi zvezdnik kolesarstva zadnjih let in štirikratni prvak Toura.

"Kratko in sladko. Pošteno povedano, imel sem veliko več moči kot na Alpe d'Huez in v celotnih Alpah, zaradi česar sem tudi lahko močno zaključil," je v cilju med drugim v prvi izjavi za TV Slovenija povedal 28-letni Kisovčan, ki je čisto zares vpet v boj za stopniške na Elizejskih poljanah.

Kjer se prepirata dva, Thomas dobiček ima

A po drugi strani je nosilec rumene majice Geraint Thomas (Sky) vzdržal vse skoke in še sam napadel v zadnjih metrih za osvojitev 3. mesta in bonifikacijske sekunde, s katerimi je dodatno utrdil skupno vodstvo. Roglič je v etapi osvojil 4. mesto, Tom Dumoulin (Sunweb) pa peto. V skupnem seštevku je Nizozemec pridobil mesto in je zdaj 1:59 za Thomasom, ki se mu nasmiha končno zmaga, saj je dokončno postal št. 1 v moštvu Skyja. Froome je še zadržal mesto v vodilni trojici, pri čemer pa ima pred Rogličem samo še 16 sekund prednosti. Z etapno zmago se je v boj za zmagoviti oder vrnil tudi Quintana (Moviestar), ki na skupno 5. mestu za Thomasom zaostaja za 3:30, za Rogličem 43 sekund.

S štarta najhitreje potegnil Kangert

Sreda je prinesla zelo kratko 17. etapo, ki je s 65 km tretja najkrajša načrtovana etapa v bogati zgodovini Tour de France. Etapa se je ob 15.15 začela v Begneres-de-Luchonu na 643 m nadmorske višine. Že s štarta se je začel vzpon na Montee de Peyragudes (1.645 m), na vrh katerega vodi 14,9 km dolga pot s povprečnim 6,7-odstotnim naklonom. Favoriti so se kljub štartni vrsti po zgledu MotoGP-ja bolj ali manj gledali med seboj, vodilni Sky je hitro sestavil vlak okoli vodilnega dvojca Thomas-Froome. Vseeno je že v prvih metrih pobegnila večja skupina 20 kolesarjev, med njimi pa se je sam proti vrhu odpeljal Estonec Tanel Kangert (Astana).

Med ubežniki je najvišje kotiral Alejandro Valverde (Moviestar), ki je v skupnem seštevku 11, svojo gorsko računico ima tudi nosilec pikčaste majice in torkov zmagovalec Julien Alaphilippe (Quick-Step), ki je s pomočjo Hrvata Kristjana Đuraska (Emirati) ujel Kangerta na spustu do Loudenviella (945 m).

Francoska aduta načela Skyjev vlak

Na začetku drugega vzpona na Val Louron-Azet (1.580 m; 7,4 km s povprečnim 8,3-odstotnim naklonom) je ritem močno navilo moštvo Ag2r-La Mondiale z najboljšim kolesarjem do 25 let Pierrom Latourom in Romainom Bardetom, trenutno petouvrščenim. Glavnina okoli rumene majice se je hitro osula na okoli 20 kolesarjev, med katerimi je ostal tudi četrtouvrščeni Primož Roglič (LottoNL-Jumbo). Drugi vzpon etape je osvojil kralj gora Alaphilippe, za njim je v manjši ubežni skupini vztrajal Valverde.

Za piko na i cilj na prelazu Portet

Po drugem spustu etape do Saint-Lary-Soulana (880 m) so morali kolesarji premagati še zadnji, ciljni vzpon na prelaz Portet (2.215 m). Vzpenjanje na vrh je dolgo 16 km s povprečnim naklonom 8,7-odstotka, zaključek 17. etape pa je tudi na najvišji točki letošnje Dirke po Franciji.

Quintana končno napadel

Na zadnjem vzponu je Alaphilippa pobralo, osamljeni Kangert je neuspešno jurišal na etapno zmago. V glavnini z zaostankom okoli 3 minut sta prva napadla deseti Dan Martin in osmi Nairo Quintana (Moviestar), Kolumbijec se je hitro oddaljil, saj Sky ni odgovoril, višje ga je počakal moštveni kolega Valverde, ki mu je nekaj časa pomagal narekovati ritem. Quintana in Rafael Majka sta z združenimi močmi ujela Kangerta 8 km pred vrhom, čez 2 km se je prvi adut Moviestarja otresel še Poljaka in se odpeljal proti etapni zmagi naproti.

Roglič poskusil, a ga Froome sprva ni spustil

13,3 km pred ciljem je skočil Roglič, sledil mu je le Froome, slaba dva kilometra sta vozila z nekajsekundno prednostjo, a je tretjeuvrščeni Tom Dumoulin (Sunweb) z enakomernim ritmom ujel neposredna tekmeca, skupina okoli rumene majice se je zmanjšala na 9 kolesarjev, kjer pa so bili kar 4 predstavniki Team Sky. Moči vodilnih je preizkusil uradni kapetan LottaNL Steven Kruijswijk. V zadnjih treh kilometrov je Roglič napadel še dvakrat in poskrbel za razburljiv zaključek 17. etape, katere poraženec je Froome.

Na sporedu še Tourmalet, d'Aubisque in kronometer

V četrtek sledi ravninska, 18., etapa, ki se naj bi predvidoma zaključila s šprintom glavnine v Pauju. V petek sledi zadnja, 19., gorska etapa dolga 200 km med Lourdesom in Larunsom, kjer pot vodi karavano čez slovita pirenejska vzpona Tourmalet in prelaz d'Aubisque, s katerega sledi spust v cilj. Če bi Dumoulin uspel zmanjšati zaostanek za Thomasom, bi se lahko nato 105. dirka po Franciji odločala na sobotnem kronometru, pri čemer 20. etapa prinaša zahteven profil, ki favorizira Dumoulina in tudi Rogliča, lani najboljša kronometrista na svetovnem prvenstvu.

105. Dirka po Franciji, 17. etapa

17. ETAPA

Bagneres de Luchon-Lary Soulan, 65 km: 1. N. QUINTANA KOL 2:21:27 2. D. MARTIN IRS +0:28 3. G. THOMAS VB 0:48 4. P. ROGLIČ SLO 0:52 5. T. DUMOULIN NIZ 0:52 6. S. KRUIJSWIJK ŠPA 1:05 7. E. BERNAL KOL 1:33 8. C. FROOME VB 1:35 9. M. M. LANDA ŠPA 1:35 10. I. ZAKARIN RUS 2:01 ... 133. K. KOREN SLO



Skupni vrstni red, po 17. etapi: 1. G. THOMAS VB 70:34:11 2. T. DUMOULIN NIZ +1:59 3. C. FROOME VB 2:31 4. P. ROGLIČ SLO 2:47 5. N. QUINTANA KOL 3:30 6. S. KRUIJSWIJK NIZ 4:19 7. M. LANDA ŠPA 4:34 8. R. BARDET FRA 5:13 9. D. MARTIN IRS 6:33 10. J. FUGLSANG DAN 9:31 11. A. VALVERDE ŠPA 9:36 12. B. JUNGELS LUKS 9:53 13. P.-R. LATOUR FRA 9:54 14. I. ZAKARIN RUS 10:13 15. G. MARTIN FRA 12:23

... 97. K. KOREN SLO 2:32:50

M. L., To. G.