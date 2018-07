Tour: Roglič napadel, Froome pokril njegov skok

Za kolesarje so pripravili tudi poseben štart, ki spominja na štartno vrsto Moto GP-ja, saj so vodilni dobil prvo pozicijo, ostali pa za njimi. Vseeno to ni preprečilo, da bi Sky oblikoval vlak, za katerim so ostali vsi favoriti za končno uvrstitev, a sočasno je prišlo do pobega večje skupine. Foto: Reuters