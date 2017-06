Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Naslov bo branil Chris Froome. Foto: Reuters Preizkušeni komentatorski dvojec Tomaž Kovšca - Martin Hvastija že komaj čaka na začetek. Foto: RTV SLO Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

V soboto štart Toura in Navidezne dirke

Na TV SLO preizkušena ekipa na čelu s Kovšco in Hvastijo

27. junij 2017 ob 13:11

Ljubljana - MMC RTV SLO

Vroče poletje bo popestrila tudi najprestižnejša kolesarska dirka na svetu Tour de France. Vseh 21 etap bo v prenosu na TV SLO 2 in MMC-ju.

Na 104. francoski pentlji se bo 198 kolesarjev iz 22 ekip v soboto podalo na 3.540 kilometrov dolgo pot, ki jih bo vodila tudi po Nemčiji, Belgiji in Luksemburgu. Devet etap bo ravninskih, pet razgibanih, 5 gorskih - tri s ciljem na vrhu klanca - in dva kronometra. Karavana bo šla čez 23 kategoriziranih vzponov druge, prve in ekstra kategorije.

Dirko bo varovalo 23.000 policajev in 3.000 agentov. Spremljalo jo bo več kot 2.000 novinarjev. Slika bo šla v 190 držav. Prvič v zgodovini bo francoska televizija prenašala vse etape v vsej dolžini. Ob progi bo kolesarje spremljalo okoli 12 milijonov gledalcev.

Komentator na TV Slovenija bo Tomaž Kovšca, strokovni komentator Martin Hvastija. Novinar Miha Mišič bo prenose popestril z zanimivimi statističnimi podatki, David Črmelj pa s pripravo posebnih zgodb iz zakulisja dirke po Franciji.

Vse informacije o dirki po Franciji boste našli na posebnem podportalu MMC-ja www.rtvslo.si/tour, kjer si boste lahko v živo ogledali tudi vse etape.

Obiskovalci spletne strani bodo s pomočjo aplikacije Navidezna dirka lahko nastopili v vlogi športnega direktorja ter sestavili moštvo desetih kolesarjev in tekmovali z drugimi uporabniki. Ekipo boste lahko začeli sestavljati, ko bodo uradno znani vsi udeleženci dirke. Zmagovalec bo dobil 300 evrov vplačila v sklad ALTA GLOBAL, drugi 200 evrov in tretji 100 evrov vplačila v isti sklad.

R. K.