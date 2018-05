Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Simon Yates je odbil napad lanskega zmagovalca Gira Toma Dumoulina. Foto: EPA Yates je še povečal prednost pred tekmeci, ki načrtujejo napad na sobotni izjemno zahtevni etapi s ciljem na Zoncolanu. Foto: EPA Dodaj v

Yates pravočasno napadel in še povečal prednost

Froome v skupnem seštevku izpadel iz najboljše deseterice

16. maj 2018 ob 17:14

Osimo - MMC RTV SLO

Simon Yates je dobil 11. etapo Dirke po Italiji. Na zadnjem vzponu je Britanec znova presenetil tekmece, rojak Chris Froome je veliko izgubil.

Yates, ki je napadel 1,5 kilometra pred ciljem, je z zmago na etapi od Assisija do Osimija, dolgi 156 km, še povečal prednost v skupnem seštevku, zdaj ima 47 sekund naskoka pred drugouvrščenim Nizozemcem in lanskim zmagovalcem dirke Tomom Dumoulinom, ki je etapo sklenil na drugem mestu, dve sekundi za Britancem. Tretji je bil Italijan Davide Formolo, ki je zaostal pet sekund.

Nov slab dan Frooma

Froome nikakor ne ujame prave forme. Štirikratni zmagovalec Dirke po Franciji je končal na 23. mestu, za Yatesom je zaostal 40 sekund. V skupnem seštevku je zdrsnil iz najboljše deseterice, zdaj je na 12. mestu, zaostaja pa kar tri minute in 20 sekund.

Po torkovi najdaljši etapi letošnjega Gira, ko je za zablestel Matej Mohorič, je kolesarje čakala skoraj 100 kilometrov krajša preizkušnja, ki pa je bila vseeno precej razgibana. Z begom je poskusilo šest kolesarjev, ki pa do cilja niso zmogli. V glavnini je šlo namreč v zadnjih kilometrih zelo hitro, favoriti pa so se na koncu udarili za etapno zmago.

Štybar in Wellens napadla prehitro

Na zadnjem spustu je glavnino za preostalima ubežnikoma vodil Mohorič, ko se je cesta postavila navkreber, pa sta najprej napadla Čeh Zdenek Štybar in Belgijec Tim Wellens. Yates je poskrbel, da jima ni uspelo, ko je pospešil 1,5 kilometra pred koncem etape. Še najbolj mu je lahko sledil lanski zmagovalec Dumoulin, ki pa ni imel dovolj moči, da bi ga resneje ogrozil.

Yates ni načrtoval etapne zmage

"Napada danes nismo načrtovali. Pred štartom smo se odločili, da etapne zmage ne bomo lovili, saj so na takšnih trasah številni kolesarji hitrejši od mene. To se je deloma potrdilo. Tim Wellens in Lotto-Jumbo sta bila spredaj, ko smo lovili ubežnike. Bili so samozavestni, da jim lahko uspe. Etapne zmage ni bilo v načrtu, toda poskusil sem," je povedal Yates, ki ima na letošnjem Giru že dve etapni zmagi.

Najboljši Slovenec je bil Jan Polanc (UAE Emirates) na 39. mestu, zaostal je minuto in pet sekund. Mohorič (Bahrain-Merida) je bil 49., zaostal je skoraj dve minuti. Domen Novak (Bahrain-Merida) je na 124. mestu zaostal več kot devet minut.

11. etapa, Assisi-Osimo, 156 km: 1. S. YATES VB 3:25:53 2. T. DUMOULIN NIZ +0:02 3. D. FORMOLO ITA 0:05 4. A. GENIEZ FRA 0:08 5. D. POZZOVIVO ITA vsi 6. P. KONRAD AVT isti 7. T. PINOT FRA čas 8. M. SCHACHMANN NEM 0:11 9. R. DENNIS AVS 0:18 10. F. ARU ITA 0:21 ... 23. C. FROOME VB 0:40 39. J. POLANC SLO 1:05 49. M. MOHORIČ SLO 1:58 124. D. NOVAK SLO 9:10

Skupni vrstni red po 11. etapi: 1. S. YATES VB 47:08:21 2. T. DUMOULIN NIZ +0:47 3. T. PINOT FRA 1:04 4. D. POZZOVIVO ITA 1:18 5. R. CARAPAZ EKV 1:56 6. G. BENNETT NZL 2:09 7. R. DENNIS AVS 2:36 8. P. BILBAO ŠPA 2:54 9. P. KONRAD AVT 2:55 10. F. ARU ITA 3:10 ... 12. C. FROOME VB 3:20 33. J. POLANC SLO 24:28 35. M. MOHORIČ SLO 26:33 140. D. NOVAK SLO 2:01:06

A. G.