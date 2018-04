Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 9 glasov Ocenite to novico! Do začetka Dirke po Sloveniji je še 60 dni. Foto: MMC RTV SLO/Tomaž Okorn Dodaj v

25. pentlja po Sloveniji bo trajala kar pet dni

Rekordno število ekip iz svetovne serije

13. april 2018 ob 11:09

Ljubljana - MMC RTV SLO

Jubilejna 25. kolesarska dirka Po Sloveniji bo vsebovala kar pet etap, na njej pa bo sodeloval tudi najboljši slovenski kolesar Primož Roglič.

Dirka bo potekala med 13. in 17. junijem. Uvodna etapa bo potekala med Lendavo in Mursko Soboto, druga med Mariborom in Rogaško Slatino, tretja med Slovenskimi Konjicami in Celjem, četrta med Ljubljano in Kamnikom, peta pa med Trebnjem in Novim mestom.

Na dirki bo nastopilo 21 ekip, od tega rekordnih sedem iz svetovne serije. Prihaja Bora Hansgrohe z lanskim zmagovalcem Rafalom Majko, Katjuša z Marcelom Kittlom, Bahrain-Merida s slovenskim paketom, LottoNL-Jumbo s Primožem Rogličem, Dimension Data z Markom Cavendishem, Mitchelton-Scott z Luko Mezgecem in Calebom Ewanom ter EF Education Cannondale.

Prenos vseh etap bo na TV Slovenija.

S. J.