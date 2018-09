Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Alexandre Geniez je bil za dolžino kolesa hitrejši od največjega izzivalca Dylana van Baarleja. Foto: EPA Dodaj v

Geniez dobil 12. etapo, v rdeči majici Jesus Herada

Sledijo tri zahtevne gorske etape

6. september 2018 ob 17:07

Francoz Alexandre Geniez (AG2R La Mondiale) je zmagovalec 12. etape Dirke po Španiji. Odločal je šprint manjše skupine ubežnikov.

Etapa, dolga 181 km, je bila po meri ubežnikov, 18 kolesarjev pa je izkoristilo priložnost. V cilju v kraju Faro de Estaca de Bares je v igri za zmago ostala peterica. Šprint je bil rahlo navkreber, Geniez pa je imel največjega tekmeca v Dylanu van Baarleju. Član ekipe Sky je zaostal za dolžino kolesa, nekaj sekund po prihodu v cilj pa je trčil z enim od neprevidnih fotografov, ki je brezglavo tekal po cesti. K sreči se ni poškodoval.

Za 30-letnega Genieza je to tretja etapna zmaga na Dirkah po Španiji. Preostali dve je slavil v letih 2013 in 2016. "Na Giru sem vozil na skupno razvrstitev, na Vuelto pa sem prišel po etapno zmago in uspelo mi je. Ko se je beg razbil v dve skupini, so se moje možnosti povečale."

Pred tremi gorskimi etapami je rdečo majico vodilnega v skupnem seštevku oblekel Jesus Herada, ki je v cilj prišel v drugi skupini ubežnikov, okrog dve minuti in pol za najhitrejšimi. Herada je etapo začel s 5:45 zaostanka za Simonom Yatesom, ki pa je v glavnini zaostal preveč, da bi lahko ostal vodilni.

12. ETAPA, 181 km Mondonedo-Punta de Estaca de Bares: 1. A. GENIEZ FRA 4:22:59 2. D. VAN BAARLE NIZ vsi 3. M. PADUN UKR isti 4. D. TEUNS BEL čas 5. V. CAMPENAERTS BEL +0:02 6. D. FORMOLO ITA 0:05 7. G. BRAMBILLA ITA 0:24 8. D. DEVENYNS BEL 0:48 9. T. DE GENDT BEL 2:27 10. V. CONTI ITA 2:29 ... 117. L. PIBERNIK SLO 24:24 168. L. MEZGEC SLO 27:25 Po 12. etapi: 1. J. HERRADA ŠPA 50:28:56 2. S. YATES VB +3:22 3. A. VALVERDE ŠPA 3:23 4. N. QUINTANA KOL 3:36 5. I. IZAGIRRE ŠPA 3:39 6. T. GALLOPIN FRA 3:46 7. E. BUCHMANN NEM isti čas 8. M. A. LOPEZ KOL 3:49 9. R. URAN KOL 3:54 10. S. KRUIJSWIJK NIZ 4:05 ... 149. L. PIBERNIK SLO 2:05:16 161. L. MEZGEC SLO 2:19:54

