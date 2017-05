Poudarki Quintana šele 23. Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.2 od 4 glasov Ocenite to novico! Tom Dumoulin ob prihodu v cilj v Montefalcu. Foto: EPA Vincenzo Nibali si je z dobrim nastopom povrnil samozavest po neuspešni nedelji. Foto: EPA Dumoulin je na lanskem Giru po zmagi na kronometru v prvi etapi rožnato majico nosil šest dni. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Dumoulin po kronometru trdno v rožnatem, kaznovani Tratnik 11.

Odličen tudi Polanc

16. maj 2017 ob 18:06,

zadnji poseg: 16. maj 2017 ob 20:28

Montefalco - MMC RTV SLO/STA

Nizozemski kolesar Tom Dumoulin je pričakovano zmagal na 10. etapi Dirke po Italiji, nekaj manj kot 40 km dolgem kronometru od Foligna do Montefalca v Umbriji. Z izjemno vožnjo je prevzel tudi skupno vodstvo.

Najboljši Slovenec v etapi je bil državni prvak v kronometru izpred dveh let Jan Tratnik (CCC Sprandi Polkowice) na 11. mestu, za Dumoulinom je zaostal dve minuti in 18 sekund, Jan Polanc (UAE Emirates) pa je zasedel 15. mesto (+2:35). Tratnik je v cilj sicer prišel z osmim časom, a so ga pozneje kaznovali s petsekundnim pribitkom zaradi domnevne vožnje v zavetrju petouvrščenega Belorusa Vasila Kirjienke, tako da je nazadoval za tri mesta.

Dumoulin (Sunweb), specialist za vožnjo na čas, je na zahtevni trasi, ki se je v srednjem in zadnjem delu konstantno vzpenjala, za 49 sekund prehitel Britanca Gerainta Thomasa (Sky) na drugem mestu, še sedem sekund več pa je zaostal Luksemburžan Bob Jungels (Quick-Step).

Nibali v primerjavi s Quintano pridobil 46 sekund

Nizozemec je s tem potrdil, da je mislil resno, ko je napovedoval, da se bo na Giru potegoval za stopničke v skupnem seštevku. Naira Quintano (Movistar), ki so mu številni že pripisovali, da je v deveti etapi in vzponu na Blockhaus postavil trdne temelje za drugo zmago na rožnati dirki, je ugnal za skoraj tri minute. Kolumbijec, danes 23., zdaj skupno zaostaja dve minuti in 23 sekund za Dumoulinom.

Italijan Vincenzo Nibali, ki je v nedeljo precej izgubil, je tokrat končal na šestem mestu in v primerjavi s Quintano pridobil 46 sekund. V skupnem seštevku je peti (+2:47).

Lani le stotinko hitrejši od Rogliča

"Z lepo razliko grem v gore. Toda Quintana je na Blockhausu pokazal, da je boljši hribolazec. Veliko se lahko spremeni v zadnjem tednu. Tudi če grem zdaj domov, je Giro zame uspešen. Imam etapno zmago in rožnato majico. Pričakoval sem, da bom danes pridobil. Boril sem se do cilja, bolj kot kadar koli prej. Toda bilo je vredno, razlika je velika," je povedal Dumoulin, ki je kronometer na Giru dobil tudi lani. Zmagal je na uvodni dan dirke v Apeldoornu na Nizozemskem, ko je bil na 9,8 km dolgi vožnji na čas le stotinko sekunde hitrejši od Primoža Rogliča.

Tratnik in Polanc sta za sabo pustila številne kolesarje, ki ciljajo na najvišja mesta. Počasnejši so bili, denimo, tudi Britanec Adam Yates, Francoz Thibaut Pinot in Nizozemec Steven Kruijswijk. Polanc je skupno pridobil eno mesto in je zdaj 14.

V sredo bo na sporedu razgibana etapa s štirimi gorskimi cilji, začela se bo v Firencah in se po 161 km končala v Bagnu di Romagna.

Foligno-Montefalco, kronometer, 39,8 km 1. T. DUMOULIN NIZ 50:37 2. G. THOMAS VB +0:49 3. B. JUNGELS LUKS 0:56 4. L.-L. SANCHEZ ŠPA 1:40 5. V. KIRJIENKA BLR 2:00 6. V. NIBALI ITA 2:07 7. M. MONFORT BEL 2:13 8. J. VAN EMDEN NIZ 2:15 9. A. AMADOR KST 2:16 10. B. MOLLEMA NIZ 2:17 11. J. TRATNIK SLO 2:18 15. J. POLANC SLO 2:35

...

19. T. PINOT FRA 2:42 23. N. QUINTANA KOL 2:53 92. K. KOREN SLO 6:23 101. L. PIBERNIK SLO 6:40 176. L. MEZGEC SLO 10:00 185. M. MOHORIČ SLO 11:04

Vrstni red po 10. etapi: 1. T. DUMOULIN NIZ 42:57:16 2. N. QUINTANA KOL +2:23 3. B. MOLLEMA NIZ 2:38 4. T. PINOT FRA 2:40 5. V. NIBALI ITA 2:47 6. B. JUNGELS LUKS 3:56 7. D. POZZOVIVO ITA 4:05 8. I. ZAKARIN RUS 4:17 9. A. AMADOR KOS 4:39 10. S. KRUIJSWIJK NIZ 5:19 ... 14. J. POLANC SLO 6:51 99. L. PIBERNIK SLO 1:04:28 121. J. TRATNIK SLO 1:13:18 132. M. MOHORIČ SLO 1:16:25 136. K. KOREN SLO 1:17:41 157. L. MEZGEC SLO 1:24:59

M. R.